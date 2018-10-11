國安層級打假 製造白色恐怖

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中國時報

蔡英文總統昨在國慶演說中，將打擊「假消息」提升至國家安全布局位階，形成行政部門沉重壓力，要奉旨打假，但其實現行法制面並不欠缺，缺乏的是執行方式，若要以行政手段取代法制，促轉會殷鑑在前，稍有不慎，行政部門將陪葬東廠。

假消息的起源可能來自境內及境外，但坦白說，台灣之所以會有難分真偽的混亂訊息，根源在藍綠惡鬥、兩岸關係不睦，對立的雙方，乃至其追隨者，因認知不同，為了「爭一時」，因而醜化對方。因此要化解爭議，正本清源是要朝野和解、兩岸和諧。否則任何力圖以管制手段查察假消息的作法，都是徒生爭議。

官員坦承，要以行政手段管制假消息，欠缺法律授權，究竟是要從《國安法》還是《社會秩序維護法》下手，或是另立類似《網路法》，不論是內政部、法務部或通傳會均尚無共識。手段趨嚴將不利言論自由，恐有傷國際形象，太輕又無遏阻效果，確是兩難。至於非法竊取科技情報，蓄意破壞資訊安全系統，相關問題已有法規可管。

依照民主先進國家經驗，假消息要靠澄清、自律而非鐵腕打擊！特別是管制假消息，手段失當，也可能成為打擊異己的雙面刃，形成另一波白色恐怖，況且，政府本身該不該成為認定「假消息」的裁判，也值得省思。如果所謂的管制假訊息，是由政府「作莊」，管制別人的假消息，自身犯過得以「豁免」，果真如此，是否形成新的獨裁專制，尤應三思。

(中國時報)

政府直接管制 民眾難信服 調整供應鏈 不能忽視大陸

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