調整供應鏈 不能忽視大陸

2018年10月11日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

總統蔡英文在國慶演說，喊出台灣應調整在全球供應鏈中的角色，學者認為，政府應關注各自由貿易協定將形成的3大供應鏈威脅，盡早擬定策略，但重要的是，「台灣投資環境更好」，才能「突圍」；工商界則對總統提出經濟轉型目標表示支持，但也憂心兩岸政策的未來，呼籲「不能忽視大陸」，同時也希望政府對於台商回流要有更清楚的計畫。

蔡英文於演說中提出台灣供應鏈角色調整3點方向，包括：在研發及尖端製造領域，和美、歐、日等工業先進國家建立高效率的供應鏈；在具發展潛力的新南向國家及其他新興市場，透過多元合作，打造關鍵產業鏈；以及，協同邦交國政府，共同面對氣候變遷的挑戰及尋找新的發展機會。

中華經濟研究院區域發展研究中心研究員劉大年表示，在蔡發表這番講話之前，台灣供應鏈本來就面臨重組，最顯而易見的有3大供應鏈威脅：大陸的紅色供應鏈、美國供應鏈，以及一帶一路形成的基礎建設新供應鏈，因此，無論是和美國、歐洲、日本等大國合作，或是新南向，確實都是政府應該思考的方向。

不過，劉大年指出，上述之外，更必須關注的是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）和「東協加六」的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），這兩條可能快要形成的新供應鏈；他認為，台灣加入這兩個協定的機率小，未來被這些國家包圍，必須尋求「突圍」，政府可能尚未考慮到。劉大年說，在陸美貿易衝突間，台灣仍有機會，例如外商轉單、大陸台商回流等，但前提是「台灣的投資環境要夠好」。

工商協進會理事長林伯豐認為，國慶演說中提到的方向都很確實，但基本態度就是「不能忽視大陸，也不能把大陸當成敵人」，這樣兩岸才會有更好的發展。

全國商業總會理事長賴正鎰則直言業界對「兩岸政策」及未來該何去何從的擔心。他認為，台商要回流，最大問題之一還有買不到土地設廠，就算有地，中南部一坪要30萬元，北部要8、90萬元，比住宅區都還貴，希望政府積極克服，比如在都市周圍提供一些工業用地等。

台經院產經資料庫副研究員劉佩真表示，陸美貿易衝突可能常態化，未來供應鏈將走向涇渭分明，國慶演說著重於產業升級、提高附加價值，都是正確的方向。

不過，劉佩真建議，政府應該更積極盡早擬定國家整體戰略，有助產業在這波全球投資區位挪移之中把握機會，並提供誘因讓台商有信心遷移回台，讓這些資金協助帶動台灣本身產業結構上的升級。

(中國時報)