拚經濟最大阻礙…　就是蔡政府

2018年10月11日 04:11 中國時報 黃琮淵

陸美貿易戰火中，台商掀起了鮭魚返鄉的意願，蔡英文總統變身台灣經濟的總規畫師，馬上就要台商「調整在區域發展及全球供應鏈的角色」，這話說得頭頭是道，但可笑的是，阻礙台商調整的最大障礙，就是這個政府。

前幾天有個好笑的比喻，賴揆宣布有條件興建深澳電廠，被工商團體嗆了句「把開電廠當成做麵包？」這邏輯套用在總統國慶演說「要台灣調整全球供應鏈秩序」，還蠻一致的，蔡總統大概是把調整供應鏈，當做愛貓要不要換飼料或貓砂的等級。

台商為什麼有意回來？簡單來說，因為大陸成本上升，如今若再加個陸美貿易戰，台商避波及，部分生產線才想移回台灣。只是返鄉路真的迢迢，五缺的問題始終無解，政府解決產業問題的效率遠不如政治盤算，更別提連電都搞不定。

就算不提五缺、或就算五缺問題跟抄黨產一樣快速解決，政府到底有沒有想過，在所謂的「區域發展」下，大陸已是全球第二大經濟體，且已由「世界工廠」晉身為「世界市場」，兩岸產業綿密分工，不少台灣產業已融入大陸紅色供應鏈，調整全球供應鏈秩序，是放棄大陸市場嗎？

再則回台灣有沒有競爭力？眼前是，台灣加入RCEP或CPTPP迄今無譜，「台灣製造」到哪都將避不了高額關稅，所以即便回台生產，也未必活得下去。

當然政府會說，我們會積極爭取加入RCEP或CPTPP，但大家都很清楚，加入RCEP或CPTPP，不能避開兩岸因素、大陸政治干預，即便加緊向美國供應鏈傾斜，與美國洽簽TIFA，也不是白吃的午餐，美豬、美牛全開放，台灣恐怕輸到脫褲子。

更別說台商返鄉最大問題，前卡回台成本太高，後卡關稅偏高，但要解決這些難題的，解鈴、繫鈴人都是政府。蔡總統在讀稿同時，可以不知道她在念什麼，但必須想過身為領導人的責任，市場是現實的、產業是務實的，這絕對不是喊喊口號、打嘴炮。

(中國時報)