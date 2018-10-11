新聞透視－從尋求對話 走向聯合國際制陸

蔡總統（中）國慶談話強調「四個不會」，走穩定路線，但也明顯從過去尋求與對岸對話，走向「聯美制陸」策略，並在講話中提及美副總統彭斯。圖為10日蔡總統出席國慶酒會試吃花生捲冰淇淋，左為參加國慶的巴拉圭總統阿布鐸。（姚志平攝）

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中國時報
一分鐘看懂小英國慶談話重點

蔡總統今年針對兩岸的國慶談話，可說是歷年來最強硬一次，不同於前兩年呼籲兩岸領導人透過對話建立新模式，蔡不再提互動要求，反而強調美日歐洲對台灣的支持，顯示政府兩岸策略已從過去尋求「雙方之間解決」，逐漸走向聯合國際來制陸。

全程神情肅穆 逐字唸稿

大陸近來在軍事和外交上對我節節進逼，儘管蔡英文在今年國慶演說一開始和結尾都提「中華民國」，但仍可從三面向，觀察政府在兩岸政策上已趨強硬。

首先在態度上，蔡演說全程神情肅穆，口氣冷淡強硬，尤其提到兩岸近來作為時，看著講稿一字一句唸出，與前兩年神情輕鬆自若態度，明顯不同。

其次在稱呼上，去年稱呼對岸「大陸」，提到雙方時用「兩岸」，但今年演說從頭到尾稱「中國」，內文也絕大多數自稱「台灣」，只在警告對方時使用「北京當局」。

指責對岸 不再呼籲互動

最重要是演講內容，不僅明確指責大陸單方文攻武嚇和外交打壓，傷害兩岸關係，且嚴重挑戰台海和平現狀，甚至呼籲北京不要成為衝突來源。

為緩和兩岸關係，蔡英文前兩年國慶談話，都呼籲兩岸領導人「坐下來談」，去年更進一步指出，面對兩岸及區域發展新情勢，兩岸領導人應「共同尋求兩岸互動新模式」，為可長可久的兩岸和平穩定關係，奠定基礎。

但今年不再呼籲兩岸互動，反而拿出美國副總統彭斯譴責中國大陸打壓台灣外交、日本聲援台灣、及歐洲議會呼籲歐盟共同遏止中國武力挑釁台灣等案例，透過各國「肯定台灣，否定大陸」，壯大台灣聲勢。

顯然面對兩岸議題，蔡政府已從過去希望兩岸間，透過面對面自行解決，逐漸走向「聯美制陸」、甚至「聯合國際來制陸」。

破壞互信 兩岸愈拉愈遠

這點從蔡英文表示，將用盡一切方式，防範其他國家以製造散布假消息等方式滲透和製造亂象，並將針對系統性、來自特定國家背景假消息傳播加強跨國合作，也可看出端倪，所謂「特定國家」指的就是大陸，而台灣已選擇站在與其他國家「跨國合作」另一方。

可預期，這樣的轉變，不僅將破壞兩岸互信，讓兩岸距離愈拉愈遠，甚至站在對立兩端，對於兩岸發展，絕不是好事！

(中國時報)

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