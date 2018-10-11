陸學者稱 蔡把中華民國玩沒了

美國副總統彭斯日前在華府智庫發表演說，贊揚台灣擁抱民主，抨擊大陸「干預美國」及南海軍事行動等作為。（美聯社）

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中國時報
／北京報導

蔡總統雙十講話，6次以「中國」稱呼對岸，並呼應美副總統彭斯說法，兩岸對立升溫。陸學者指出，蔡始終迴避兩岸政治性質定位，美台兩邊一唱一和明顯，在中華民國表述上玩文字遊戲，已把中華民國「玩沒了」；陸官媒也指，台掩飾不住被當成美戰略棋子願望，若讓台海問題走向陸美軍事對抗，台灣會是首個犧牲品。

廈大台研中心副主任唐永紅昨受訪指出，蔡雙十談話基本老調重彈，想營造台灣願交流合作，是大陸破壞現狀，實際卻刻意忽略蔡當局先拒絕接受兩岸同屬一中，不願承認九二共識，才導致後續交流現狀被打破。

唐永紅說，蔡談話與彭斯日前演講調子一致，顯見美台比以往更相互利用、互打對方牌，雙方一唱一和態勢明顯；且蔡再次指責大陸在亞太區域行為，認為是挑戰區域現狀，並呼籲國際社會形成對抗大陸同盟。

他直言，這會造成兩岸對抗進一步升級，大陸必採取適當回應，或許短期有利刺激綠營選情，但若沒把握好「度」，引起大陸強烈反制，使台海擦槍走火，反不利綠營，他對未來兩岸情勢不樂觀。

對蔡幾次提「中華民國」，唐永紅直言，民進黨對中華民國認知和國民黨完全不同，領土主權內涵外延都不同，所以無論中華民國「在」台灣，或中華民國「是」台灣，或中華民國台灣，只是文字遊戲，大陸都不會接受，「台灣已把中華民國玩沒了！」

《環球時報》社評則指蔡談話呼應彭斯，台海「今後注定輕鬆不了」，有可能將台灣推向陸美博弈風口浪尖，從而使台海問題性質發生嬗變，一旦陸美走向軍事對抗，台灣會是第一個犧牲品。

社評稱，陸方須做好台海緊張升級準備，尤其要把開展軍事鬥爭準備再強化，讓蔡當局清楚，一旦踩《反分裂法》紅線，遭到不可承受打擊風險是真實的，「屆時沒有力量能幫他們，華盛頓也做不到。」

(中國時報)

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