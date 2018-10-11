蔡總統國慶談話！話新聞分析－與其國名繞圈 不如回到九二共識

總統蔡英文10日在國慶談話表示，中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰台海和平穩定現狀，她呼籲北京當局扮演良性的角色，而不是衝突的來源。中央社記者吳翊寧攝　107年10月10日

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中國時報
李文輝

蔡總統今年的國慶談話，在兩岸稱謂上多元化，稱「台灣」43次、「中華民國」4次、「中華民國台灣」2次；稱對岸除1次「中國大陸」，直呼「中國」6次。其中一改過去「中華民國（台灣）」說法而用「中華民國台灣」，最堪玩味。

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兩岸專家分析，用括弧補充說明「中華民國」，意指「台灣就是中華民國、中華民國就是台灣」，即「中華民國是台灣」，偏向一邊一國；「中華民國台灣」較像「中華民國之台灣」，也就是「台灣」是中華民國重要成分，即現狀是「中華民國在台灣」，隱含有「中華民國」大陸部分之存在，偏一中憲法概念。

其實，蔡總統演講提到4次「中華民國」，除頭尾「中華民國107歲生日」、「中華民國生日快樂」外，「捍衛中華民國的永續發展，…，是全體台灣人民最大公約數」、「『重層嚇阻，防衛固守』，…，就在提升中華民國國軍的戰力。」搭配接下來的「…絕對有能力捍衛中華民國台灣的主權！」「過去兩年，在中國壓力之下，…，表達對中華民國台灣的支持」每個「中華民國」或「中華民國台灣」用詞，都別有用心。

至於演講雖多以「中國」相稱，看似兩岸對立升溫，態度強硬。然在「燈塔論」中說到「在香港、在中國大陸，及在世界上各角落，追求民主的朋友」，不止呼應美國副總統彭斯。其中改稱「中國大陸」，也隱含一中憲法「一國三區」精神。

陸委會詮釋蔡總統國慶談話強調，這是台灣應對兩岸關係「求穩、應變、進步」的重要做法。其實這與古人「三思而後行」的「思危、思變、思退」若合符節。

電影《一代宗師》說：「寧可一思進，莫在一思停」。蔡總統應思索人民最大利益，「戰略定力」不是在陸美對抗中選邊站，徒生台海危機，與其執著「中華民國是什麼」繞圈圈，不如先講清楚、說明白，回到「九二共識」，才有求穩、應變、進步空間。

(中國時報)

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