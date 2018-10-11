「四個不會」否定兩端激進路線

2018年10月11日 04:11 中國時報 羅印冲 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

針對蔡總統二提「中華民國台灣」，陸委會解讀這是「團結密碼」；而蔡提「建立台灣不可取代的戰略重要性」則是「焦點新意」。此外，府方昨首提「四個不會」，指是總統面對國內政治兩端拉扯，「出來定穩定的調」，也是否定兩端激進路線，是對「維持現狀」主訴求的再詮釋。

陸委會昨指出，總統重申「中華民國台灣」是最大公約數，是團結國人、朝野政黨等共同捍衛最大公約數與底線。

至於談到不可取代的戰略重要性，則是強調展現戰略定力，捍衛台灣自由民主，強調在現今形勢下不貿然升高對抗、不屈從退讓。

府方則針對小英談話再詮釋說，演說可分四重點，第一部分是全篇亮點，以「民主燈塔」談台灣角色及努力，並呼應美國副總統彭斯對中國近期國際表現的關切。

第二部分明確揭示「求穩、應變、進步」，是台灣在國際變局下的因應策略；第三，面對國內政治分歧，蔡揭示國家根本利益與共識，提出「四個不會」，並呼籲國人團結，提出共同公約數。

府方人士解釋，面對對岸打壓，國內有人希望更對抗，有人希望妥協退讓，「四個不會」是蔡面對國內政治兩端拉扯，定出的「穩定的調」。他說，這也是為何蔡提「維護2300萬人民…，是全體台灣人民最大公約數」，因這是她對維持現狀主訴求的再詮釋。

第四部分是宣示改革不能回頭，如改革退卻，國家就會往下坡走。值得注意的是，蔡在演說結尾提到「台灣是民主燈塔，會照亮世界」，府方人士說，這有間接呼應彭斯「台灣對民主的擁抱為所有華人展示一條更好道路」的談話，蔡也是對外宣示，民主這條路，台灣會堅定走下去。

(中國時報)