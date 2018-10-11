民調報喜 選情樂觀看待！新聞透視－新北若勝 2020國民黨有望重返執政

2018年10月11日 04:11 中國時報 周毓翔

侯友宜、蘇貞昌新北選區支持度

隨著11月24日大選之日腳步越來越近，意外地，國民黨在部分縣市民調比半年前預期得好，顯示年底大有可為。作為藍營在全台最大堡壘的新北市，最後若能完美鞏固，就讓國民黨在2020年重返執政有了穩固基底；不過這場選舉結果，也將代表著黨內兩個太陽吳敦義與朱立倫的權力之爭，是一場兩人比拚影響力的選戰。

新北市長這一仗看似選情穩定，侯友宜民調都持續地領先，當選機會看好，而發現挖掘侯友宜這位良駒的「伯樂」，朱立倫想必功不可沒，且侯友宜能有如今穩固的基本盤，朱立倫8年的執政不能說沒有幫助，因此新北的勝利也會讓朱立倫在黨內地位有所提升。

誰消誰長 比拚權力高下

國民黨主席吳敦義似乎感受到這股威脅，他在新北鮮少與侯友宜同台，侯友宜的重要造勢場合，如競選總部成立等活動，儘管邀請了黨內大老出席，吳敦義也沒出現，更有許多本來該同台的場合被發現兩人時常不小心錯開沒遇到，屢被外界質疑這其實就是朱、吳心結的表現。

黨內人士指出，吳敦義做過高雄市長、南投縣長，因此特別重視中部及高雄選情；尤其吳敦義對台中的勝敗，格外地重視，他有許多私人行程幾乎都聚集在中部，有時甚至連台中市長參選人盧秀燕都不知道吳敦義其實人正在台中固樁，為她奔走，吳敦義將台中能否拿下當作他在2018與朱立倫抗衡的指標。

此外，最近打得有聲有色的高雄市長參選人韓國瑜，也是吳敦義下的一步好棋。當初吳敦義就認為即使高雄市是艱困選區，但韓國瑜有口才、有能力，勢必在這次選戰中能有一番作為。假設年底韓國瑜真的創造奇蹟，讓高雄綠地變藍天，吳敦義的「眼力」與調度，必然受到讚譽。

北中南選戰打得有聲有色

不過吳敦義作為黨主席，包袱較大，以新竹縣來說，當初硬是把民調領先的國民黨立委林為洲給換掉，改派副縣長楊文科參選，如今民調趕不上民國黨主席徐欣瑩，可能會把新竹縣變成民國黨的天下，那麼當初做這決定的中常會及擔任主席的吳敦義是不是也該為此負責？都有可能成為將來被挑戰的理由之一。

由於近期民調陸續報喜，國民黨內對於年底開出的選情逐漸樂觀看待，所以2018國民黨會怎麼贏、贏哪些縣市，也成為黨內對於選後吳敦義與朱立倫兩個太陽權力競逐的參考指標。

(中國時報)