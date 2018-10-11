民調報喜 選情樂觀看待！新聞透視－新北若勝 2020國民黨有望重返執政

國民黨新北市長參選人侯友宜（右二）10日除參加市府國慶升旗典禮，下午也前往蘆洲區與蔥油餅攤商一起煎蔥油餅，慶祝國慶日。（侯友宜競選辦公室提供）

友善列印
中國時報
侯友宜、蘇貞昌新北選區支持度

隨著11月24日大選之日腳步越來越近，意外地，國民黨在部分縣市民調比半年前預期得好，顯示年底大有可為。作為藍營在全台最大堡壘的新北市，最後若能完美鞏固，就讓國民黨在2020年重返執政有了穩固基底；不過這場選舉結果，也將代表著黨內兩個太陽吳敦義與朱立倫的權力之爭，是一場兩人比拚影響力的選戰。

旺旺中時 新北市長最新民調！侯友宜贏16.6％
羅文嘉防線 侯求穩勝蘇拚逆轉關鍵

新北市長這一仗看似選情穩定，侯友宜民調都持續地領先，當選機會看好，而發現挖掘侯友宜這位良駒的「伯樂」，朱立倫想必功不可沒，且侯友宜能有如今穩固的基本盤，朱立倫8年的執政不能說沒有幫助，因此新北的勝利也會讓朱立倫在黨內地位有所提升。

誰消誰長 比拚權力高下

國民黨主席吳敦義似乎感受到這股威脅，他在新北鮮少與侯友宜同台，侯友宜的重要造勢場合，如競選總部成立等活動，儘管邀請了黨內大老出席，吳敦義也沒出現，更有許多本來該同台的場合被發現兩人時常不小心錯開沒遇到，屢被外界質疑這其實就是朱、吳心結的表現。

黨內人士指出，吳敦義做過高雄市長、南投縣長，因此特別重視中部及高雄選情；尤其吳敦義對台中的勝敗，格外地重視，他有許多私人行程幾乎都聚集在中部，有時甚至連台中市長參選人盧秀燕都不知道吳敦義其實人正在台中固樁，為她奔走，吳敦義將台中能否拿下當作他在2018與朱立倫抗衡的指標。

此外，最近打得有聲有色的高雄市長參選人韓國瑜，也是吳敦義下的一步好棋。當初吳敦義就認為即使高雄市是艱困選區，但韓國瑜有口才、有能力，勢必在這次選戰中能有一番作為。假設年底韓國瑜真的創造奇蹟，讓高雄綠地變藍天，吳敦義的「眼力」與調度，必然受到讚譽。

北中南選戰打得有聲有色

不過吳敦義作為黨主席，包袱較大，以新竹縣來說，當初硬是把民調領先的國民黨立委林為洲給換掉，改派副縣長楊文科參選，如今民調趕不上民國黨主席徐欣瑩，可能會把新竹縣變成民國黨的天下，那麼當初做這決定的中常會及擔任主席的吳敦義是不是也該為此負責？都有可能成為將來被挑戰的理由之一。

由於近期民調陸續報喜，國民黨內對於年底開出的選情逐漸樂觀看待，所以2018國民黨會怎麼贏、贏哪些縣市，也成為黨內對於選後吳敦義與朱立倫兩個太陽權力競逐的參考指標。

(中國時報)

旺旺中時 新北市長最新民調！侯友宜贏16.6％
羅文嘉防線 侯求穩勝蘇拚逆轉關鍵
綠委認蘇應在政策面拚高下
跟年輕族群搏感情 兩人勢均力敵
2／3高空彈失靈 國慶焰火落漆 羅文嘉防線 侯求穩勝蘇拚逆轉關…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。