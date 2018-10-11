羅文嘉防線 侯求穩勝蘇拚逆轉關鍵

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中國時報
／新北報導

選戰倒數，國民黨新北市長參選人侯友宜領先對手蘇貞昌16.6％，其中，三蘆新莊等綠營傳統票，侯友宜支持度略輸蘇貞昌，大板橋地區5成支持度遠超過對手3成，但在新店中永和等傳統藍營票倉，侯支持度逾5成，未拉到7成以上，這將是侯的一大隱憂。

新北市藍綠版圖約為55％與45％，以大漢溪為分界分成三大區，溪北的三重蘆洲新莊等地區為綠營票倉；溪南的新店中永和等為藍營票倉；大板橋地區藍綠均勢。

根據《旺旺中時》最新民調，侯友宜在三重、蘆洲支持度為42.7％，與蘇貞昌的43.3％不相上下；大新莊地區則以48％對上32.8％遙遙領先。綜合而言，蘇貞昌在綠營傳統鐵票區並未占優勢，似已被侯友宜「攻破」。

人口稠密的大板橋地區，扮演選舉關鍵角色。2010年朱立倫、蔡英文打成平手；但2014年連任，朱立倫、游錫堃板橋得票率分別為47％、53％，朱在新北首善之區被攻破，難怪選情差點翻盤。從這次民調數字來看，侯友宜以50.2％狠甩蘇的28.9％支持度，雖然還有2成民眾未表態，但如無意外，侯應該可以大板橋地區勝出。

值得注意的是，侯雖然在溪北綠營鐵票倉、板橋等藍綠均勢區的取得領先，但傳統藍營大票倉，侯友宜似乎並不吃香。

民調顯示，侯中和區支持度50.4％、永和支持度61.3％，皆未達到藍營票倉應有的6到7成水準，這也是未來的隱憂。

儘管歷次民調顯示，侯友宜支持度穩定勝過對手15％到20％，但選戰最後階段藍綠歸隊，支持度勢必還會挪移。

民進黨自從羅文嘉2005年以44.3％得票率輸給周錫瑋後，得票率不曾低於47％，這道「羅文嘉防線」，也將是未來侯求穩勝、蘇拚逆轉的攻守重點。

(中國時報)

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