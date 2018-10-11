跟年輕族群搏感情 兩人勢均力敵

2018年10月11日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

年輕選票成為新北選戰藍綠拚搶重點，民調顯示，雙方年輕選民支持率勢均力敵，侯友宜日前以漫畫主題競選總部吸睛，更在自己舉辦的電音趴中扮起DJ唱RAP與年輕人搏感情；蘇貞昌推出質感極佳的廣告影片和周邊文宣，同樣受年輕選民喜愛。

《旺旺中時》民調顯示，侯友宜在40歲以上選民支持度領先蘇；在20至29歲，兩人支持度相同；在30至39歲，蘇貞昌則以43.6％小贏侯的41.6％。但是，在40至69歲，侯友宜勝過蘇貞昌15個百分點，可見蘇貞昌在年輕選民的競選策略下足功夫。

蘇貞昌老將回鍋參選，化解選民喜新厭舊的方式就是積極營造清新形象，除了大舉招募年輕人、任用8年級生黃韋鈞當發言人外，更在競選文宣、競選總部陳設及廣告影片拍攝上，交由年輕設計團隊打造高質感成品，更成為全台第一位使用動態識別系統的參選人，令人耳目一新。

例如競選文宣上的可愛閃電Logo、競選總部內的開放式溫馨交誼空間設計、以燈泡牆拍攝出時尚感爆表的廣告，都讓年輕人印象深刻；蘇貞昌的行程也頻頻透過社群軟體直播、分享，向民眾傳達政見或是介紹地方景點美食，更推出個人Line貼圖，增加與年輕人互動機會。

侯友宜同樣主打年輕團隊，挑選8年級生賴冠群擔任發言人，大量使用社群軟體直播與年輕人互動，不管是與年輕幕僚大玩趣味快問快答，或是跟藝人姪子納豆直播吃消夜，營造侯與年輕人打成一片的親切感。

侯友宜競選總部也採用年輕人設計巧思，融入漫畫主題，令人會心一笑，而日前在總部舉辦的電音趴，不管是侯友宜親扮DJ秀RAP，還是推出的周邊產品「關罩」，都讓年輕人讚譽有加。

侯、蘇年輕選票勢均力敵，選戰倒數1個多月，未來勢必強化爭取年輕選民支持，力求選戰勝出。

(中國時報)