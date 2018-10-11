第一爸媽人氣夯 抬轎趴趴走

台北市長柯文哲的雙親柯爸（左起）、柯媽10日南下台中，為「柯P學妹」賴怡均助選，柯媽展現親和力，大讚賴，讓賴怡均很不好意思。（黃國峰攝）

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中國時報
／綜合報導

台北市長柯文哲競選連任的外溢效應發酵，柯因高人氣，全台跨黨、跨區輔選，隨著年底選舉腳步將近，現在連柯爸、柯媽也擔任「分身」幫忙站台代打，人氣同樣強強滾，堪稱「第一爸媽」！

國慶日當天，柯爸、柯媽一早先到台中出席無黨籍市議員尤碧鈴，及柯的學生賴怡均的總部成立大會，傍晚又馬不停蹄北上參加北市北投區溫泉里長許智全服務處成立大會。

北中趕場 台下座無虛席

柯爸、柯媽昨天一早前往台中梧棲，陪同尤碧鈴掃街，並為尤披彩帶。柯媽表示，她的公公和尤議員父親都是228受難者，透過228基金會人員牽線，受邀前來站台，她看到現場座無虛席，直誇尤碧鈴會連任。

許多民眾爭相與柯爸、柯媽合照，人氣超旺的柯媽來者不拒，她呼籲，尤碧鈴承接父親衣缽，擔任議員、鎮長為民服務，大家一定要支持她連任！讓在場「爆棚」群眾隨即高喊當選回應。

中午柯爸、柯媽再到簽署「柯P認同卡」賴怡均競選總部，柯媽說，賴怡均在台大醫院受訓期間是柯文哲的學生，所以來相挺；看到賴怡均講話溫溫柔柔的絕對是好人，做議員要腳踏實地，「我看她人很實在，個性很直，一定很適合當議員。」

接著柯爸、柯媽再搭高鐵北上，「趕場」參加溫泉里長許智全服務處成立大會，原定4點到場，卻因趕高鐵、司機在台北市區迷路，延遲到4點40分才到場，險些與4點半離場時的姚文智強碰。

柯媽一到場就先頻說抱歉，接著大讚許很古意又英俊，他們曾在一場餐會碰過面，許陪著她逐桌致意，讓她非常感謝，「一定要讓他當選！」一向沉默寡言的柯爸也開金口，強調之所以要台中、台北兩地趕場，就是為了台灣要選出好人才，一席話也讓在場民眾大力拍手鼓掌，炒熱氣氛功力十足。

炒熱氣氛 比參選人還強

雖然柯爸、柯媽四處趕場替市議員、里長參選人站台，但幾乎都未主動為柯P拉票喊凍蒜或造勢，柯媽還澄清自己不算兒子分身，至於什麼時候要幫兒子助選也還沒確定。但在現場觀察，即便柯文哲沒現身，「第一爸媽」到場之處，效果相同，聲勢甚至還勝過姚文智。

(中國時報)

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