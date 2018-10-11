陳揶瑜應斷國民黨奶水 別穿黑內衣

2018年10月11日 04:11 中國時報 林雅惠 、 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

到底誰該斷奶？陳其邁找高雄10位民進黨立委站台，遭韓國瑜諷刺該「政治斷奶」，陳其邁10日強勢回擊，反要對手「斷掉國民黨奶水」、「別穿深藍內衣」；韓國瑜聞言笑稱，到高市黨部1年多「一口奶都沒吸到」，都是自己找水喝。

民進黨高雄市長參選人陳其邁9日找同黨10位立委組成「高雄隊」，菊系劉世芳擔任召集人、管碧玲當總督導，塑造黨內團結氣勢，沒想到被韓國瑜揶揄是「10個小矮人」、「白雪公主在哪裡？」更隔空喊話要陳其邁趕快「政治斷奶」。

陳其邁昨出席杉林區後援會受訪表示，韓國瑜一直以來就是深藍打手，過去在國會有多次紀錄，現在選舉造勢場子動員來的多是深藍黃復興系統，拚命找馬、吳站台，這些言行都是深藍的代表，「請趕快斷掉國民黨奶水」，假如要穿白色外衣，內衣、內褲就不要穿深藍或黑色，不然容易讓人一眼看穿還不自知。

此外，陳其邁批韓國瑜說學校教母語是浪費時間、反年改時教陳庚金談「能撈就撈，能混就混」，參選國民黨主席時罵「台獨比梅毒還可怕」，這些深藍言論根本比國民黨還國民黨。

韓國瑜昨天補充解釋，要陳其邁政治斷奶，是勸他身為參選人主體性要出來，對方卻反過來要他斷掉國民黨的奶水。他笑說，到高雄市黨部擔任主委1年多，一口奶都沒吸到，還得自己不斷地去找水喝，「雙方能量、資源完全不成比例。」

此外，對於北漂影片被質疑抄襲成功大學學生會作品，韓國瑜說，網路上年輕人自發性的影片，有讚美他的，也有批評的，在這方面做文章一點意義都沒有，民進黨執政20年，要深刻檢討為什麼高雄經濟這麼差，而不是在小問題打轉、看到稱讚韓國瑜的影片就不高興。

(中國時報)