陳揶瑜應斷國民黨奶水 別穿黑內衣

高雄市長選戰藍綠2大陣營，10日晚間在三民區短兵相接，右圖為國民黨高雄市長參選人韓國瑜（前中）出席造勢大會。左圖為民進黨高雄市長參選人陳其邁也在同區成立後援會，進場時受到支持者熱烈歡迎。 （林瑞益、劉宥廷攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

到底誰該斷奶？陳其邁找高雄10位民進黨立委站台，遭韓國瑜諷刺該「政治斷奶」，陳其邁10日強勢回擊，反要對手「斷掉國民黨奶水」、「別穿深藍內衣」；韓國瑜聞言笑稱，到高市黨部1年多「一口奶都沒吸到」，都是自己找水喝。

民進黨高雄市長參選人陳其邁9日找同黨10位立委組成「高雄隊」，菊系劉世芳擔任召集人、管碧玲當總督導，塑造黨內團結氣勢，沒想到被韓國瑜揶揄是「10個小矮人」、「白雪公主在哪裡？」更隔空喊話要陳其邁趕快「政治斷奶」。

陳其邁昨出席杉林區後援會受訪表示，韓國瑜一直以來就是深藍打手，過去在國會有多次紀錄，現在選舉造勢場子動員來的多是深藍黃復興系統，拚命找馬、吳站台，這些言行都是深藍的代表，「請趕快斷掉國民黨奶水」，假如要穿白色外衣，內衣、內褲就不要穿深藍或黑色，不然容易讓人一眼看穿還不自知。

此外，陳其邁批韓國瑜說學校教母語是浪費時間、反年改時教陳庚金談「能撈就撈，能混就混」，參選國民黨主席時罵「台獨比梅毒還可怕」，這些深藍言論根本比國民黨還國民黨。

韓國瑜昨天補充解釋，要陳其邁政治斷奶，是勸他身為參選人主體性要出來，對方卻反過來要他斷掉國民黨的奶水。他笑說，到高雄市黨部擔任主委1年多，一口奶都沒吸到，還得自己不斷地去找水喝，「雙方能量、資源完全不成比例。」

此外，對於北漂影片被質疑抄襲成功大學學生會作品，韓國瑜說，網路上年輕人自發性的影片，有讚美他的，也有批評的，在這方面做文章一點意義都沒有，民進黨執政20年，要深刻檢討為什麼高雄經濟這麼差，而不是在小問題打轉、看到稱讚韓國瑜的影片就不高興。

(中國時報)

打醒台獨政府 丁要贏回北市 國慶夜藍綠拚場拚人氣 旗鼓相當

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。