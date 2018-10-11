國慶夜藍綠拚場拚人氣 旗鼓相當

2018年10月11日 04:11 中國時報 林瑞益 、 林雅惠 、 劉宥廷 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜日前成立左楠之友會，遭民進黨立委管碧玲批評現場人數造假，藍營10日於三民區造勢，會場大爆滿，韓國瑜台上猛酸「民進黨還是會說只有100人」，笑翻全場；對手陳其邁也趁國慶日連跑9行程，成立4後援會衝人氣。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨晚在三民區出席造勢大會，鼎泰廣場全是支持者，公園旁的人行道也停滿機車。主持人在台上高喊，要用這場晚會打臉立委管碧玲日前說韓國瑜左營、楠梓之友會爆滿是「假新聞」。

韓國瑜更諷刺說，「明天民進黨一些奇奇怪怪的腦袋又會說，這場只有100人或200人。請大家看看，目前有多少人？」主持人馬上接話，已經5000人了。

韓國瑜表示，民進黨不用奧步已經不會選舉了，國民黨有幾千人造勢，被說成只有200人，又拍一些空板凳來指國民黨造假。他要鄉親有信心，隨便對手去講，11月24日一定會有大批「北漂青團」返鄉投票、翻轉高雄。

民進黨高雄市長參選人陳其邁昨則展開鐵人行程，跑遍旗美與民眾搏感情，除杉林、甲仙及六龜後援會成立外，也與寶來溫泉業者、美濃客家菁英座談。

他連跑杉林、甲仙、六龜等後援會成立活動，現場各湧入500多位鄉親，展現他在偏鄉地區的超人氣。

晚間陳其邁轉回市區出席陽明後援會成立大會，與韓國瑜一樣都在三民區造勢，綠營立委、議員輪番上台批判空降的韓國瑜抹黑、看衰高雄，是對不起高雄人，最後陳其邁以大進場之姿接受支持者擁護，走了快20分鐘，凍蒜聲不斷。

(中國時報)