考驗誠心 城隍爺讓縣長等30分鐘

2018年10月11日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

雙十國慶焰火晚會10日在花蓮港登場，花蓮縣代理縣長蔡碧仲一早前往港區會場進行祈福儀式，不過承辦的宮廟竟姍姍來遲，讓焦急的縣府人員不斷打電話催促，結果蔡碧仲在雨中苦等30分鐘，可說是風光就職近1個月來最挫折的一次；不過城隍爺也沒讓蔡碧仲的誠心漏氣，當晚天晴燦爛焰火照亮花蓮。

蔡碧仲上任後將矛頭指向傅崐萁過去縣政，包括停辦升旗典禮、以「行政中立」更改有傅名字的秋節弱勢白米包裝，接續決議裁撤日出香榭大道標案、查辦涉入理想大地案官員，日前更宣布青年住宅後續「喊卡」及察看免費營養午餐等。

蔡英文總統確定參加焰火晚會，蔡碧仲更積極展現辦好花蓮國慶焰火晚會，除了關心焰火布彈情形，見昨日花蓮仍雨勢不斷，一早便前往焰火會場祈求風雨暫歇，才發現早該準備好的祭品和供桌都還沒來，只好頂著風雨，瑟縮在通關站屋簷下，不斷搓手取暖。

縣府人員建議蔡碧仲先行在花蓮港通關服務站暫避風雨，不過因為蔡英文總統晚間蒞臨會場，維安警衛升級，蔡碧仲被鎖在門外達10分鐘，國安人員才來開門，蔡碧仲進入服務站暫歇並視察會場配置情形。

縣府工作人員澄清，9點就已經不斷提醒廟方，沒想到還是延誤，強調「下次不讓他們辦了！」蔡碧仲的隨行人員則質疑，花蓮縣府經常在拜拜，以前傅縣長抵達前，祭台早已搭建好，直呼「太誇張！」

花蓮國慶焰火祈福出包，讓蔡碧仲苦等30分鐘，寫下上任後最灰頭土臉的一次，雖然盛傳宮廟「陰謀論」不斷，不過有網友諷代理縣長是沒有民意基礎的「東廠」，讓你等剛好而已；也有網友酸說：「城隍爺心誠則靈，祈雨停即應驗，縣府卻又說下次不讓辦，晚上後段焰火就掉漆！」

(中國時報)