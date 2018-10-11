救藻礁 桃園國慶升旗爆衝突

2018年10月11日 04:11 中國時報 葉臻 、 賴佑維 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

環保署拍板通過中油天然氣第三接收站環評，桃園市長鄭文燦頓時成為破壞藻礁生態眾矢之的，10日桃園區、平鎮區兩場升旗典禮中，保育團體高舉抗議標語，甚至與警方爆發肢體衝突，連民眾也被波及。此外，搶救大潭藻礁行動聯盟呼籲，請蔡英文總統宣布召開聽證會，讓爭議止息。

觀塘中油第三接收案環評通過，日前民眾挖出蔡英文2013年走訪觀新藻礁的臉書貼文，指控蔡違背承諾，但總統府澄清反指總統已將「觀新藻礁」劃為保護區，是兌現保護藻礁承諾。對此，環團怒批，觀新野生動物保護區根本是在吳志揚縣長任內劃設，總統切割觀新與觀塘，是將自己降格，執政黨的核心價值也「宣告崩盤」。

批蔡切割觀新觀塘 降格

鄭文燦昨一早先參加桃園市政府升旗典禮，市長參選人朱梅雪與支持者衝上台，高喊「藻礁已死、何來國慶」，要求鄭文燦針對日前通過的觀塘案進行解釋並接受公開辯論。鄭文燦隨後轉往平鎮參加張老旺國旗屋升旗，抗議者如影隨形，在人群中高舉「救藻礁，保桃園」、「不撤觀塘案、就換鄭文燦」看板。

警方見狀強勢驅離，與抗議民眾爆發肢體衝突，參加升旗典禮的民眾也無辜被推擠，要求抗議人士尊重升旗儀式，反被嗆：「你們繳的稅都拿來養這些打人的警察！」人在台上的鄭文燦略顯尷尬，說民主社會國家要學習理性方式，才會進步。他結束行程離去時，保育團體追上前打算陳情，遭警方強力阻擋，二度爆發拉扯衝突。

籲召開聽證會 平息爭議

鄭文燦說，自己對藻礁關心程度比過去多出10倍，卻被環團打臉。搶救大潭藻礁行動聯盟表示，桃園市長鄭文燦4年前選前抗議前縣長吳志揚，希望桃園海岸自然地景能劃為暫定自然保留區，難道其中不包括大潭藻礁？

聯盟指出，觀塘三接的「工業港環現差案」顢頇通過，各方譁然，過去曾向蔡總統請求辦理聽證會消弭雜音、凝聚共識，後來交由行政院系統處理，「變成請鬼拿藥單」。藻礁爭議延燒全台，引起更大的社會動盪，誠懇建議蔡英文總統，召開與三接開發案有關的「藻礁保育」、「天然氣缺口」、「能源轉型」、「環評程序正義」聽證會。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，觀新藻礁野生動物保護區是在2014年吳志揚任縣長時劃設，當時是馬英九主政，說是總統兌現把觀新藻礁劃為保護區，是掠人之美；且現在的觀新藻礁也沒有被保護得很好，4年來除了編經費給社區做鬆散管制，沒有任何生態調查資料出爐，怎麼可以說是做得很好？

(中國時報)