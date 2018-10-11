亞大花語花博展 品味美學

亞洲大學現代美術館「花語花博」展覽即日開展，亞洲大學校長蔡進發（左起）陪同巨大機械工業創辦人劉金標觀賞旅法抽象畫大師趙無極作品「花」。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

配合2018台中世界花卉博覽會，亞洲大學現代美術館即日起至明年4月推出「花語花博」展覽，以花卉為主題，展出張大千、趙無極、常玉及日本草間彌生等國內外名家67件畫作、雕塑創作，另有130件以花為主題設計的珠寶作品，帶領民眾領略花卉結合藝術的芬芳情境。

亞洲大學現代美術館館長李梅齡指出，這場展覽的「亮點」作品包括日本當代藝術家草間彌生「水仙」、奈良美智「燈花女孩」、村上隆與法國精品路易威登（Louis Vuitton）跨界合作的「LV智慧：宇宙小花」、旅法畫家常玉的「磁州窯瓶內的白蓮」等作品，都值得民眾細細品味。

展覽作品還包括國畫大師張大千「荷花」、旅法抽象畫派大師趙無極「花」、台灣藝術家顏水龍「盛裝的山地姑娘」等作品，另外，霧峰出身的藝術家林明弘慣用台灣在地民間俗艷的花布圖案、也在展覽中可觀賞。

亞洲大學創辦人蔡長海在「花語花博」開展茶會中，特別感謝台中市政府、藝文界的支持。他說，花具有幽雅氣息、極具情感，當初創辦亞大的心願之一就是營造「花園式大學」，培育具人文藝術氣息的亞大學生，如今已做出點成績，未來將再加速國際化的腳步，打造典雅的國際性綜合大學。

亞大校長蔡進發強調，亞大現代美術館是全世界大學中設計的唯一「清水模」三角藝術建築，開館4年來致力於推廣美學教育，陸續舉辦過從凝視繁華的孤寂者－竇加、青春無限、大破大立、可醫可藝、美的覺醒、趙無極大師的「無極之美」等大展，以建構台灣美術交流平台為使命、為社會大眾扎根美學素養而服務。

(中國時報)

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