大巨蛋易主求解套 柯「須合法安全」

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中國時報
／台北報導

遠雄大巨蛋案傳出有買家以350億元接手60％股權。遠雄企業團10日回應：「對於股權可能移轉，遠雄一向態度開放」，但絕對會遵守與台北市政府間的契約和法令。對於大巨蛋股權能否轉移，台北市長柯文哲表示，他也是看到新聞才知道，可不可行要問法務局，但他重申，無論誰來接大巨蛋，市府態度都一樣，要求要合法、安全。

遠雄企業團董事長、遠雄巨蛋事業公司董事長趙藤雄近年已逐步交棒、淡出決策，有關大巨蛋議題，早已授權長子趙文嘉處理。據該集團核心高層透露，遠雄投入大巨蛋開發前後20多年，所投資的開發成本和費用、累虧、以及被柯市府勒令停工所造成的各種損失，累積已投入400億餘元的成本和費用。就算真有潛在買家以350億元收購其中6成股權，也算是合理。

遠雄大巨蛋案爭議許久，台北市政府與遠雄集團僵持對峙3年多，但雙方始終無法達成解套共識；有媒體指出，知情人士透露有知名日商與台灣某壽險業組成新團隊，已向遠雄出價350億元，要接手大巨蛋60％股權。

遠雄企業團對此回應：「遠雄一向態度開放」，如果有適合、或有意願的開發商願意接手，遠雄不排除與其他團隊一同參與大巨蛋經營。「遠雄巨蛋公司絕對遵守契約及法令規定。但目前並沒有具體特定投資人。」

遠雄企業團發言人執行長楊舜欽表示，依據遠雄與市府簽訂的大巨蛋BOT契約當中有明定，BOT特許公司增資後，持股門檻至少要40％；待完工並請領使用執照之後，則持股轉讓比率不受此限、可100％轉手。「其實遠雄不堅持大巨蛋一定要自己經營。」

至於外傳有意接手的是日商、及台灣壽險公司？對此遠雄透露，目前八字還沒一撇，至今沒有特定的、具體對象，而且這事也不是遠雄說了算，必須要市府也喜歡。遠雄只是希望，大巨蛋案能夠盡快解套，不要再耗費社會資源。

(中國時報)

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