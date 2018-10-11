救救生育率 今年新生兒8年新低

台北市立聯合醫院和平婦幼院區10日凌晨0時1分喜迎「搶頭香」的國慶寶寶，女嬰以自然產方式誕生，是父母第一胎。（台北市立聯合醫院提供）

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中國時報
／台北報導

今年國慶日雖然碰上黃曆好日子，但各醫院國慶寶寶大多維持在個位數以下，婦產科醫學會預估，今年可能只有18萬多新生兒，將創8年來新低，國慶寶寶已是盛況不再。

國泰醫院婦產科主治醫師陳俐謹表示，今年由於國慶日碰上農曆好日子，國慶寶寶有較多的情形，有產婦因而指定國慶日這天剖腹產，但也有等不及，有一位產婦，原本預定昨日國慶剖腹產，但孩子不願等，前天就自然產生下，錯過了當國慶寶寶。

薛太太昨日在新光醫院生下第二胎，是個男孩，與第一胎的姊姊湊足了個「好」字，薛太太說，預產期原本在10月26日，但沒想到前天晚上就開始陣痛，進到醫院待產室待產，結果在國慶日生下寶寶，日子是孩子挑的，得知昨日是農曆好日子，薛太太也覺得很高興，希望孩子健康快樂長大。

茂盛醫院院長李茂盛說，以前國慶日對產科來說是個大日子，取「國恩家慶」好意涵，不必非得是黃曆好日子，他被指定國慶日剖腹產接生的手術平均有3、4台，由於當時生育率還不錯，自然產的國慶寶寶也不少，一家醫院接生個10幾20個都不是問題,，但此情、此景只能追憶，現在生育率逐年下降，更別說是國慶寶寶了。

以新光醫院為例，2013年國慶還有11位，之後便逐年下降，2014年5位、2015年6位、2016年2位，到了去年則是3位，今年有6位。

婦產科醫學會祕書長、馬偕醫院婦產科主治醫師黃閔照表示，生育率下降，國慶寶寶自然就少了，加上學會一直衛教民眾，生產順其自然，不要特定選日子、時辰，也因此使得指定國慶日生產的剖腹產明顯變少，去年國內有19.3萬的新生兒，但根據內政部統計，至8月底僅有12萬名新生兒，憂心至今年底，新生兒總數恐只有18萬左右，如果真是這樣，就是近8年來新低，希望正值生育年齡的夫妻好好加油！救救生育率，也為國家添生力軍。

(中國時報)

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