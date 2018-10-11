陸美雙方終將走向第3選擇

2018年10月11日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普執意升高美陸貿易戰火，大陸官媒《環球時報》10日社評稱，無論陸美願不願意，探索「第3選擇」必將成為雙方的唯一解決方案。這種選擇或許不會成一個公約，也未必被某個聯合聲明正式確認，但它會是兩國磕磕碰碰中自覺不自覺的走向，會在大歷史中得到逐漸清晰的辨識。

陸有3力美國難撼動

社評指出，美國當然希望出現它的單贏局面，在世界範圍內贏者通吃。無奈歷史的經驗告訴人們，追求單贏的代價往往很高，充滿了風險。而大陸有著一些美國謀求單贏不可逾越的指標，它們包括支持大陸進行抵抗的現有實力，幫助大陸堅持下去的巨大潛力，以及大陸作為核大國的戰略威懾力。

美有3力北京難企及

社評同時也承認，大陸要謀求壓倒美國的單贏更加不現實。大陸雖然在經濟總量上有望超過美國，但是美國的經濟質量，它對全球科技的引領力，還有它與其他國家結盟抗衡大陸的能力，都將是很長時間裡陸方所不及的。

社評指出，今天的美國政府採用施壓手段爭取美方的更多利益，美方很多人或許認同，但前提是不把美國真的引向痛苦的對外戰略對撞。如果華盛頓真的號召美國人民一起為了明天決一死戰，走向一場可能徹底失控的全面對外衝突，絕大多數美國人一定會要求政府「換一種辦法」。

多贏建立命運共同體

社評表示，北京更容易接受第3選擇，這不是因為大陸怯懦，而是中華悠久文明對現代中國的戰略智慧饋贈。中國人早就看透了這個國家的崛起註定不能是我們秋風掃落葉般的單贏過程，那樣的話，世界一定會聯合起來反對我們。我們真誠提出雙贏和多贏的主張，致力於構建人類命運共同體，中國會因此多一份戰略上的主動。社評因此呼籲，希望華盛頓的精英們認真讀一讀美國人自己寫的《第3選擇》。

(中國時報)