2018年10月11日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普和副總統彭斯相繼提到了美國重建中國論，遭到大陸外交部嚴正駁斥，表示任何國家的發展都是靠自己，近14億人口的大國，中國的發展不可能依靠別人的施捨和恩賜。恐怕也沒有哪個國家有這個實力來「重建中國」。

針對川普和彭斯的「美國重建中國論」，大陸外交部10日嚴詞痛批不符事實、邏輯不通。陸慷表示，作為近14億人口的大國，大陸的發展不可能依靠別人的施捨和恩賜；恐怕也沒有哪個國家有這個實力來「重建」中國。

陸慷指出，陸美雙邊貿易絕非所謂美國送給大陸財富的「單行道」。據美陸貿易全國委員會等機構估算，陸美貿易平均每年為每個美國家庭節省850美元成本。據大陸商務部統計，2016年美國企業實現在陸銷售收入約6068億美元，利潤超過390億美元。

美國總統川普當地時間9日再度警告北京，對於美國最近對大陸產品採取的徵收關稅和其他措施，如果大陸進行報復，他將對額外價值2670億美元的大陸進口商品加徵關稅。

美國之音（VOA）報導，川普在白宮與美國駐聯合國大使海利宣布海利將辭職的消息後，接受媒體採訪表示，「我們和中國的關係很好。但是多年來，他們每年要拿走2000、3000、4000甚至5000億美元。我們幫助重建了中國。如果我們不這樣做，中國就不是他們現在的樣子，但我們不會再這樣做了。」

川普說：「中國想達成協議，我說他們還沒有準備好。我們不能是單行道。它必須是雙向的。25年來它都是單行道。我們必須讓它成為一條雙行道。我們也要從中受益。」

當被問及是否準備好徵收新關稅以應對來自大陸的報復時，川普說：「當然，絕對的。」他還說，目前美國與大陸的貿易不平衡，意味著「他們已經進行了報復，『報復』是什麼意思？他們拿走了5000億美元。我認為那就是終極報復。」

(中國時報)