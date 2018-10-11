川普擬派鮑爾任聯合國大使

前白宮顧問鮑爾（Dina Powell）。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國駐聯合國大使海利9日突然宣布請辭，震驚各界。海利選在距離期中選舉敏感的時機宣布消息，她的理由立刻引發許多猜測。有指她準備參選南卡參議員，也有指跟她被爆接受招待，多次免費搭乘豪華私人飛機有關。

美國媒體並且報導，川普考慮任命前白宮顧問鮑爾（Dina Powell）接任。鮑爾在川普就任第一年擔任副國家安全顧問，負責國家戰略，是中東外交行動的要角。今年稍早她返回工作10多年的高盛任職。鮑爾曾在小布希總統時期擔任國務院高階官員。

為何海利選在美國期中選舉緊鑼密鼓之際離開川普政府？有揣測指出，海利可能正在考慮回故鄉南卡羅來納州競選聯邦參議員，前提是司法部長塞申斯被逼退，由現任南卡聯邦參議員葛拉罕接替。

媒體另外也猜測，海利或許是打算避開即將席捲而來的道德醜聞。就在海利宣布請辭前一天，「華府公民道德責任組織」（CREW）向美國國務院獨立調查機構督察長辦公室提出申訴，指控海利2017年收受3名企業家招待，與丈夫7次搭乘私人豪華噴射機，往返家鄉南卡與華府。

海利曾在5月公布的去年個人年度財務報告中解釋，她與這些企業家是朋友，所以這些航程不算是招待。然而CREW指出，海利並未在報告中提供足夠資訊作為證據。海利在報告中估計，每一次航程大約價值3200美元，相當於頭等艙價位，不過CREW指出，如果飛機只乘載海利和她丈夫的話，則每趟航程應該價值24000美元。

(中國時報)

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