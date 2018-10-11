馬雲再登上大陸首富

友善列印
中國時報
／綜合報導

胡潤研究院10日發布「2018胡潤百富榜」名單，馬雲家族以2700億（人民幣，以下同）登頂大陸首富，而恆大董事局主席許家印則以2500億跌至第2位，而馬化騰13年來首次出現資產縮水，以2400億元排第3。第4名是碧桂園37歲的楊惠妍，以1500億財富蟬聯中國女首富。

由於螞蟻金服估值的上升，54歲的阿里巴巴董事局主席馬雲及其家族財富增長700億，以2700億、時隔4年再次成為大陸首富。截至9月底，阿里市值2.7兆，是目前大陸市值最高的公司，位列全球前10，而螞蟻金服估值也達到1兆。

今年「前10強」還新進了2名企業家。雷軍憑借小米上市，財富增長了400多億，以1100億上升12位至第10名。「世界銅王」王文銀家族也憑借1100億並列第10名。

今年是胡潤研究院自1999年以來連續第20次發佈「胡潤百富榜」，上榜門檻連續第6年保持20億元。上榜企業家財富計算的截止日期為今年8月15日。

今年共有1893位企業家財富超過20億，比去年減少11％（237人）。有1012位企業家財富比去年縮水或沒變化，其中796位財富縮水。但仍有881位企業家財富增長，其中219人新上榜。456位去年上榜的企業家今年落榜，是百富榜20年來最多的一次。

胡潤分析，「財富比較集中，前十名（馬雲為主）的財富總和，占上榜企業家總財富的10％，前200名的財富總和，占上榜企業家總財富的一半。」

(中國時報)

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