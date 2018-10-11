世界最好用護照 日奪冠星第二

2018年10月11日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

全世界哪一個國家的護照最好用？亨氏護照指數（Henley Passport Index）最新公布排名顯示，日本以190個免簽國擠下新加坡登上冠軍，台灣則進步2名占據第29名，持護照可免簽進入148國或地區。

總部位於倫敦、專精投資移民的「恆理環球顧問公司」（Henley & Partners），根據各國護照擁有的免簽國數量排名，9日公布最新報告指出，日本本月稍早新增緬甸為免簽國，現今免簽國數量多達190個，登上最好用護照龍頭。新加坡以189國免簽位居第2名。

今年初原本名列前茅的德國，則以188國免簽，和法國以及南韓並列第3名。去年排名在31的台灣進步2名。

丹麥、芬蘭、義大利、瑞典與西班牙並列第4，各有187國免簽；奧地利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、英國及美國以186國免簽排名第5。美英2016年曾登上冠軍，但在今年未新增免簽國的情況下，近期內應該不太可能奪回榜首。

並列第6的是比利時、瑞士、愛爾蘭、加拿大，免簽數皆185國。澳洲、希臘、馬爾他以183國免簽並列第7。排名第8為紐西蘭和捷克，免簽數182國。獨居第9的是冰島，免簽國181個。

亞洲國家部分，馬來西亞排名第10，香港第17，泰國第68。而近來新取得聖露西亞與緬甸免簽的中國大陸，排名竄升到71，自2017年年初以來，進步了14名。

進步最多的當屬阿拉伯聯合大公國，這10年來排名突飛猛進，從2006年的第62名，進步到今年的21名。

(中國時報)