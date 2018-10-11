最嫩機師亂入 F-16攔截引航

2018年10月11日 04:11 中國時報 蔡鵑如 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣F-16戰機。（本報資料照片）

美國18歲青年Mason Andrews獨自駕駛Piper PA-32單引擎飛機，以76天時間完成環球飛行。（摘自medcampsmission.org）

18歲的美國青年梅森‧安德魯斯（Mason Andrews），為了做公益，駕駛小飛機以76天完成單人環球飛行壯舉，締造史上最年輕紀錄。他談到挑戰期間最難忘經歷之一，就是為避開惡劣天候誤闖台灣領空，結果遭台灣F-16戰機升空攔截。我空軍司令部昨證實，F-16確有升空攔截，不過該架不明機是誤入我防空識別區，並非進入領空。

空軍司令部表示，9月19日下午2時45分經雷情偵獲，有不明機自菲律賓飛往日本，研判駕駛員為閃避惡劣天氣而誤入我防空識別區，隨即派遣F-16戰機前往攔截查證，並協助引導該機循原訂航線飛離。

空軍證實闖防空識別區

據了解，不論是民航機或軍機，只要進入防空識別區，都會自動傳送飛行識別碼，只要飛機未傳送識別碼，空軍戰機便會升空攔截。

梅森在路易斯安那科技大學就讀職業飛行系大二，他可不是一般屁孩，小小年紀就擁有美國聯邦航空管理局私人飛機駕照、以及儀器飛行執照等證照，希望有朝一日在大型航空公司當機長。

梅森10月6日駕著名為「路易斯安那精神號」的Piper PA-32小型飛機降落在老家門羅，完成環球飛行壯舉，並以18歲又163天，打破2016年由澳洲人司馬特保持的18歲又234天舊紀錄。

由菲飛日 躲風雨誤闖

不過梅森對表現不甚滿意，因為耗時比預期的40天增加近一倍，都要歸咎於壞天氣攪局。梅森10月8日接受美聯社電訪透露，整段航程最驚心動魄的經歷，是9月誤闖台灣領空，而遭台灣空軍派出F-16戰機升空攔截。

他原定在菲律賓停留2晚，不過運氣欠佳遇上3個颱風，其中2個還是「燕子」和「山竹」兩大魔王級強颱，他被迫在蘇比克灣滯留20天，9月21日才脫身。梅森的衰運還沒過，他從菲國飛往日本沖繩那霸時無線電故障，為避開惡劣天氣偏離航道，不小心闖進台灣領空，結果「1架F-16戰鬥機現身攔截我。」

驚險嚇到 又感覺很酷

記者問梅森，「有被嚇到嗎？」「有一點欸，不過（看見戰鬥機）很酷。」梅森說，他本想拿相機拍戰鬥機，但轉念放棄，「我不想挑釁他，他可能會看見。」梅森把飛機駛回日本領空，誤闖事件有驚無險告一段落。

梅森的環球飛行紀錄還需正式認證，他已把所有資料遞交國際航空聯盟，以及金氏世界紀錄等單位。他這趟旅途除了挑戰自我，更重要的是做公益，為家鄉專門照顧病童和身心障礙兒童的慈善組織MedCamps募款，已募集3萬美元善款。

(中國時報)