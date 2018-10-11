小編冒充星野優 狠削宅男

2018年10月11日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

星野優在17直播平台有超高人氣，幾乎每天晚上都開播，粉絲也頻頻砸錢贊助。（取自17直播）

台灣近年夯直播，粗估產值已逾100億台幣，詐騙集團嗅到「商機」，有剝皮酒店業者轉型開起直播經紀、小編則盜用網紅主播名義，以剝皮酒店手法狠詐宅男粉絲。警方查出，知名E奶網紅「星野優」，就被所屬直播經紀公司「裕羚文創多媒體」吳姓前小編盜圖冒名，藉口「奶奶住院」、「開店需資金」，詐騙男粉絲13萬元。

另設LINE帳號 傳訊詐騙

警方調查，23歲吳男去年任職裕羚公司，替星野優經營臉書與LINE等社群網站粉絲團，認有利可圖，盜用星野優照片另設LINE帳號，傳訊息給凌、彭姓2粉絲私聊，2鐵粉誤認受星野優青睞，欣喜若狂。

2男因對話內容不像聊天機器人，深信不疑，在LINE以老公、老婆互稱；今年3月，吳男因星野優曾在粉絲團提及想開甜品店、奶奶生病，即假冒以奶奶住院、開甜點店需資金周轉等理由向2男詐騙。

吳男假扮星野優助理，2度在捷運站向彭收款13萬元，另凌男察覺有異，暗中報警，配合警方逮捕吳，吳被判刑3月，可易科罰金。警方初步排除星野優知情，未參與詐騙。

被害人雖失金 仍是鐵粉

彭男雖被騙錢，但仍是星野優鐵粉，每次直播都是贊助前3名大咖，見面會都到場，他被騙13萬元一案，檢警仍偵辦中。

警方發現，裕羚幕後老闆近年在中山區經營剝皮酒店集團，有數百人受害。該集團另經營裕羚等多家網路行銷公司，一方面做直播經紀，幫網紅主播經營粉絲團，並兼做剝皮酒店call客機房。

剝皮酒店疑涉入 警監控

檢警月前掃蕩該集團2家剝皮酒店，搜索裕羚的分公司「泓騰」，帶回10多名男性員工，查扣電腦分析與粉絲通訊的數十萬則內容，雖尚未發現誘騙粉絲到剝皮酒店消費情事，但檢警為防範剝皮酒店靠直播平台借屍還魂，已密切監控蒐證。

(中國時報)