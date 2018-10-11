失業單親媽攜子燒炭 2死

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中國時報
／桃園報導

失業又患有精神疾病的桃園41歲王姓單親媽媽，9日深夜帶著16歲長子、13歲么兒燒炭輕生，長子吸入炭煙意識模糊，向同學發送「謝謝你們照顧我這麼多年」死別訊息，同學見狀連忙報警，警方趕到破門救人，王女與么兒送醫不治，長子治療後幸無大礙。

悲劇發生前幾天，王女幼子在臉書上透露「終於可以脫離這個容不下我的世界了」、「好啦！是時候該跟這個世界道別了！拜拜」疑似輕生字句。員警透露，母親提議輕生時，大兒子沒反對，只是在意識模糊時，傳訊息向同學道別。

警方調查，無業的王女疑有精神疾病，過去曾輕生獲救，因精神狀況不佳，工作並不順利，家中經濟靠念高職的大兒子建教合作月薪2萬多元，及年邁父親接濟維生。

事發時王女帶么兒睡在主臥室，長子則在隔壁房間，因炭煙飄散，長子意識模糊，傳訊息向同學道別，同學趕緊報警。警方依手機訊號搜尋發話位置，趕赴現場破門而入，但房內早已煙霧瀰漫，王女和小兒子躺在床上，已無生命跡象，長子則是奄奄一息，警方趕緊送醫。

鄰居說，王女未婚生子，獨立扶養2名小孩，家中生計全由大兒子一肩扛起，王女父親除提供女兒一家三口居住的公寓，也定期資助女兒，當地里長指出，王女的2個兒子都很乖巧，常到社區活動中心寫功課，看到鄰居也都會打招呼，他前幾天才拿2大袋物資給小兒子，沒想到竟然就這樣走了。

警方已轉報社會局協助，大兒子將由舅舅照顧。舅舅說，發生悲劇很錯愕，會接下照顧小孩的責任，也希望外界能夠協助。

全國各縣市 自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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