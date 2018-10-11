黃黑賭詐 垂涎厚利直播變調

2018年10月11日 04:11 中國時報 胡欣男

直播產值驚人，讓黑道、詐騙和色情業者也嗅到風向，介入搶食龐大商機。直播產業鏈如今已畸形如酒店生態，「黃、賭、黑、詐」犯罪層出不窮；炒短線不只害了產業本身，也嚴重衝擊治安。

這2年來，直播平台如雨後春筍增加，兩岸雖政治陷入僵局，但直播平台卻互為競合，分食兩岸千億商機。其中，大陸直播染黃嚴重，主播為求贊助，脫衣猥褻、表演活春宮，吸眼球也吸金，而國內直播平台業者就像經營酒店，需靠經紀找小姐，仰賴業幹拉抬生意，衍生直播經紀、網路行銷公司興起，業者須物色網紅主播，找人當網站小編，假扮主播與粉絲搞曖昧，騙點數贊助，如同酒店生態鏈般，多方各取所需。

讓宅男甘心掏錢的「寂寞經濟」並不違法，但最近已發生多起小編私下詐騙粉絲的案例；甚至於有直播經紀公司金主就是剝皮酒店老闆，難怪與粉絲互稱「老公、老婆」，大搞戀愛詐騙的花招。

染黃、涉詐外，黑道介入直播，是覬覦網路賭博的巨大利益，各黑幫旗下都有直播公司，除做經紀外，也培訓線上荷官，主播在機房對賭客搔首弄姿發牌互動，遊走法律邊緣海削賭客。

警方坦言，只要直播風潮依舊，治安問題只會更多。試想，黑道會為圍事地盤打殺，當然也會為了爭搶網紅的經紀合約拚搏，直播背後的藏汙納垢，治安單位絕不能輕忽。

(中國時報)