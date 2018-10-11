龍燕雙十升旗 場地規畫交鋒

2018年10月11日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市107年國慶升旗典禮，10日上午於台灣大道府前廣場舉行，由台中市長林佳龍主持，與市民一同歡慶國慶日。（陳世宗攝）

台中市政府10日舉行107年雙十國慶升旗典禮，市長林佳龍與國民黨市長參選人盧秀燕同台參加，一起慶祝中華民國生日快樂！盧秀燕說，如果明年她擔任市長一定要調整動線，讓市長與市民站在一起，市民才是這座城市的主角。林佳龍強調，每年都這樣規畫辦理維持自然就好。

升旗典禮由市長林佳龍主持，盧秀燕及市議員李中等人，選擇站在廣場的人龍後面，和市民站在一起參加升旗典禮。

盧批官員才能站中央

盧秀燕指出，她和大家一起來參加升旗典禮，不是只有今年為了選舉才來、去年也來，以前也常常來，「中華民國是我們的國家，我們要尊敬自己的國旗，大聲唱出我們的國歌，打從心裡真正的尊重中華民國，愛自己的國家。」

盧秀燕對市府將廣場淨空有不同看法。她說尊重市政府規畫，但好像只有官員才能站在中央，一般民眾要站在人龍後面。如果她明年擔任市長，希望不要有這麼大淨空區，讓市府官員與人民隔這麼遠，會建議調整動線，市民可在廣場中間與市長站在一起。

龍回管制為留表演區

林佳龍回應，市府事實上有邀請盧委員，她可能客氣了，不要緊，因為每年都這樣辦，不要變動，維持自然就好了。台中市民政局副局長盧政遠說，管制區是為了要預留表演區域，讓國旗進場、樂儀隊及表演團體有表演空間。

林佳佳龍強調，「國慶在呈現一個台灣、一個台中，不分先來後到我們都是台灣人、都是台中人，以城市或國家為榮。」很開心看到愈來愈多民代來參加，也很高興看到盧秀燕委員第一次來參加，不分族群黨派、階級、年齡，在這座城市快樂生活。

盧秀燕競總發言人吳皇昇反駁，盧秀燕先前早已多次參加各種升旗活動，且行之有年；可能她都在人群中跟民眾互動一起參與升旗，林佳龍市長才沒看到人群中的盧秀燕。

(中國時報)