洪耀福排旁邊 柯：怎麼那麼奇怪

2018年10月11日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲昨一早出席市府舉辦的升旗典禮後，再到總統府前參加由總統府前舉辦的國慶典禮。媒體問柯，今年他的座位安排在民進黨祕書長洪耀福旁邊，會不會趁機聊一下「葛特曼案」？柯回說，他受訪前5分鐘才曉得座位旁邊是洪耀福，直言，「怎麼那麼奇怪的排法？」

先前葛特曼《屠殺》一書讓柯陷入助長大陸活摘器官疑雲，洪耀福曾講此事與民進黨無關，但柯文哲說「不相信洪」，這次會不會趁機「重建信任」或化解敵意？柯僅說，他不曉得，但要聊不用在那種場合，媒體鏡頭那麼多。而且以前都是六都市長排一起，他旁邊不是鄭文燦就是林佳龍，不知要和洪耀福聊什麼。不過洪耀福最後並未出席。

另外，針對最近有一張假的葛特曼與洪耀福、蔡英文總統合照，柯文哲表示，他看5秒就知道是假的，因為「洪耀福沒那麼高」。

值得關注的是，北市府昨天的升旗典禮，除了民眾出席踴躍，許多被視為「柯友」的議員、議員參選人或里長出席，甚至有柯粉網友喊話要把升旗變成柯文哲的選舉造勢場合。

對此，柯文哲表示，跟選舉無關，大家會出現就是會出現，但的確是來了很多里長，市府應沒有特別邀請，細節要問民政局。不過他講，跟你比較好的就會來，就像拜拜吃流水席，也是比較好的宮廟會來。

媒體追問，今年參與國慶升旗典禮的民眾特別多，是否很感動？柯說，市民朋友一起努力，國家一定要愈來愈好。

(中國時報)