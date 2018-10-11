新北萬人同慶 國旗裝辣妹吸睛

2018年10月11日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府昨天的國慶升旗，吸引近萬民眾一早手持國旗到場，有的戴上國旗假髮，有的精心製作國旗手拿板，不過全場「嬌」點仍是身穿國旗裝的8位辣妹，升旗典禮最後在新北市長朱立倫主持下，全場近萬人齊唱國歌、國旗歌，高呼「中華民國生日快樂」下落幕。

新北市國慶升旗典禮清晨6時就出現民眾湧入，搶領民政局準備的3000組國旗套組，今年首度發放的1010份升旗禮「國旗桿不鏽鋼吸管」，在民眾漏夜排隊下更是10分鐘就被秒殺，搶到的民眾直呼，「好開心！」

升旗典禮活動由新北市警察局樂隊、新住民團體表演揭開序幕，朱立倫上午8時到場主持升旗典禮，包括市府團隊、前台北縣長周錫瑋、新北市議會多位議員皆同台，侯友宜則因參選身分迴避不上台，在台下與民眾一起，在莊嚴悠揚的國旗歌中，見證國旗冉冉升起。

朱立倫致詞表示，新北市升格後重大道路、橋梁一一完成，國民運動中心、公共托老托育、招商、乾淨比賽都是全台第一，新北市不但是現代化的城市，更是宜居樂活的城市，人口也將突破400萬，邀請市民同心攜手、一棒接一棒，共同為熱愛的新北市努力。

朱立倫也說，中華民國更是我們的驕傲，希望全體國民團結一致，為國家建設、經濟努力，慶賀中華民國生日快樂。

升旗典禮結束後，許多民眾爭相與朱立倫合照自拍，展現朱的高人氣，對於未來是否打算前進總統府，朱立倫則語帶保留說，「我們把新北市建設好，成為台灣模範城市，各種建設的成果，希望有一天在台灣每個角落都能成為共同建設。」

(中國時報)