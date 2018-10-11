南市女兵掌旗 黃、高同框零互動

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中國時報
／台南報導

台南市西拉雅廣場昨天的國慶升旗典禮，首度由女憲兵擔綱升旗手，英挺身姿十分吸睛。適逢「南瀛國際民俗藝術節」，邦交國家馬紹爾群島、海地也帶來開場舞蹈表演。民進黨台南市長參選人黃偉哲與國民黨市長參選人高思博難得都出席，但2人整場零互動。

黃偉哲、高思博原本分別站在代理市長李孟諺兩側，但高思博在開場表演一半時，即站到後方與民眾互動，升旗時也站在後方，結束隨即離開趕往參加國民黨台南市黨部舉辦的雙十活動。

黃偉哲表示，未來如果當選市長，除了憲兵升旗儀式外，也打算邀請民間團體前來演唱、表演，讓雙十節更活潑。高思博則說，看到這個場景百感交集，因為看起來有許多是動員的，所以選舉對他來說有另一個意義，就是在台南市把國家的認同贏回來。

市府回應，升旗典禮一切按照國家儀式該有程序進行，「高思博的反應過度了。」由於適逢南瀛國際藝術節期間，邀請各國文化表演團體用最歡樂的形式慶祝國家生日，這也是展現台南開放、多元文化，以及表現熱情歡迎各國人士最好場景，不需多慮。

昨天上午的升旗典禮，來自歐、亞、美、大洋洲等20多個藝術團隊，都應邀參與國慶升旗觀禮；其中，邦交國家馬紹爾群島、海地更帶來精采的開場表演，共同慶祝中華民國生日，許多家長也帶著孩子一起來熱鬧滾滾。

(中國時報)

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