好巧 一家六口3個國慶寶寶

今年34歲的潘爸爸、潘媽媽10日迎接家中的第三個國慶寶寶潘小弟。（張祈攝）

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中國時報
／綜合報導
台北市立聯合醫院羅姓產婦以40歲年齡產下一女，因為出生時間是10日0點01分，可能是今年第一個誕生的國慶寶寶。（張潼攝）

太巧合！一家6口有3人都在國慶日出生！花蓮一名34歲潘媽媽，10日上午自然產下一名重量近3700公克的國慶男寶寶，潘小弟不但是家中第6個成員，更與今年5歲的姊姊、媽媽同天生日。再次迎接國慶寶寶，潘爸爸笑說，兒子真孝順，又替爸爸省了一個蛋糕錢，以後一個蛋糕可以3個人吃。

生日好記 全國同慶

花蓮門諾醫院昨迎接7名國慶寶寶，其中潘媽媽已是熟面孔，4胎都在門諾生，且其中2胎都是10月10日生！潘媽媽說，這2胎預產期都是10月20日，當時有想過可能會在同一天生，並沒有特別給兒子「壓力」，沒想到9日晚8點開始陣痛，直到昨上午11時許自然產下兒子，出生時間是兒子自己挑的。

潘爸爸則深情的望著剛出生的兒子，他說，老婆、兒子、女兒同天生日，除了生日好記、慶生方便，還有全國人一起慶祝。他還計畫接下來要請育嬰假，幫忙顧小孩，讓老婆好好坐月子。

幸運女嬰 搶先報到

台北市立聯合醫院婦幼院區40歲羅姓產婦預產期原是10月7日，沒想到最後在10月10日凌晨0點01分產下女嬰，連醫師都笑說「應該是全台灣今年第一個國慶寶寶！」

聯合醫院婦產部主任林陳立指出，根據統計，聯醫5大綜合院區去年國慶日共有5名國慶寶寶、前年11名、大前年9名，今年則為2名，數字再次下探，他認為這與少子化、目前醫院假日不再有人力開放父母指定日期剖腹產有關。

(中國時報)

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