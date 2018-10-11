國旗屋升旗 吳志揚鄭文燦較勁

2018年10月11日 04:11 中國時報 賴佑維 、 陳育賢 、 陳慶居 ／綜合報導 ／綜合報導

今年國慶日因年底大選多了政治味，桃園市前後任首長吳志揚、鄭文燦10日參加平鎮國旗達人張老旺升旗典禮，就823炮戰議題交峰。新竹市議會雖不分黨派發起雙十國慶嘉年華遊行，但不難看出年底市長選戰造勢氣氛。

吳痛批民進黨 沒感恩的心

平鎮區國旗達人張老旺自辦升旗已有24年，桃園市前後任首長吳志揚、鄭文燦同台致詞，吳志揚痛批，前陣子民進黨中央黨部副祕書長徐佳青，說823是國民黨跟共產黨打仗，與民進黨無關，可不可恥？怎麼會那麼沒有感恩的心？呼籲大家不分黨派，讓中華民國強起來。

鄭文燦回應，823炮戰不分本省或外省、離島或本島，而是守住最後自由的土地，這是台灣的歷史經驗，也是中華民國生存發展的關鍵。

鄭稱中華民國 與台畫等號

鄭文燦同時表示，國旗也不屬於特定黨派或族群，事實上中華民國與台灣已畫上等號。沒有中華民國就沒有台灣現在的發展，沒有台灣，中華民國也沒有依附。鄭離場時，國民黨市長參選人陳學聖痛批他只有在選前才會來國旗屋。

新竹市議會昨發起雙十國慶嘉年華遊行，國民黨籍前市長林政則也前來參加，無黨籍新竹市長參選人謝文進表示，中華民國的生日不該在冷淡中過去，因此安排了各式隊伍加上民眾等上千人一起開心遊行。國民黨市長參選人許明財則在眷村社區參加升旗典禮。

竹千人遊行 苗機車隊亮眼

苗栗縣則有繞行5縣市的火神重機車隊慶祝國慶，機車上分別插著大小幅國旗，有騎士更穿著國旗裝、臉上貼國旗或台灣貼紙，不分政黨色彩一起愛國旗、愛台灣，堪稱是最沒有政治味的慶祝活動。

(中國時報)