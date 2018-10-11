總部成立 萬人相挺林明溱

林明溱競選總部成立大會，國民黨副主席曾永權等政壇人士與上萬鄉親到場相挺。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

參選爭取連任的南投縣長林明溱，選在國慶日舉辦競選總部成立大會！國民黨副主席曾永權、前縣長林源朗加持，為黨提名鄉鎮市首長與民代參選人授旗，會場沙雕文化園區萬人擠爆；「凍蒜」高呼聲不絕於耳，展現林明溱超旺人氣！

母雞帶小雞 要揮全壘打

「投公道、天理一票，選出能讓南投人光榮的林明溱！」競選總部主委林源朗，要大家都來當林明溱的分身，全力拉票讓最認真的縣長勝選連任。

到場助講的來賓還包括國民黨中常委謝龍介、立委馬文君與許淑華、縣議長何勝豐；國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡也上台。

曾永權除懇請鄉親力挺林明溱，另為黨提名鄉鎮市長參選人授旗，並請鄉親幫助林明溱，發揮「母雞帶小雞」效應；讓國民黨提名的參選人勝選「全壘打」。

細數政績 不讓鄉親失望

林明溱則回顧4年前贏對手5000多票當選後，拚縣政不敢懈怠，全縣繞了不知多少圈，車子都跑了40多萬公里！實勘改善的野溪農路與排水設施數以千計。

為了孩童的健康，縣府免費學童午餐從每餐35元提高到40元，即使財政困窘，還能幫負債167億的南投縣府減債53億多元，就是「不能讓鄉親失望」的堅持。

謝龍介則以名嘴詼諧批判蔡政府，並呼籲南投鄉親「好的人才要顧得牢」，要讓林明溱再做4年，共創南投新榮耀。

(中國時報)

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