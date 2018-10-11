嘉市2女將升旗 搶攻眷村票

參加精忠新城升旗典禮，黃敏惠（左圖）受到民眾熱烈歡迎，蕭淑麗（右圖）也獲許多人表態支持。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市精忠新城社區按往例，雙十國慶這天都會舉辦升旗典禮，嘉義市長參選人黃敏惠、蕭淑麗都到場和居民一起唱國歌。黃敏惠展現「正藍旗」氣勢，喊出國民黨大團結，力拚重返市府拿回執政權；蕭淑麗也非省油的燈，在台下和居民一一致意，近2、3年深耕經營，不少居民主動表達支持蕭的立場。2女將同台拚場，強攻眷村票倉，較勁意味濃厚。

國民黨提名的黃敏惠與脫黨參選市長的議長蕭淑麗，昨一早先出席嘉義市商圈文化促進籌辦的「一跑入魂，公益跑壘」活動，2人不僅很有默契都穿國旗裝現身，跳健康操時還一度相互搭肩，在熱鬧氣氛下展現和氣一面。

接著，2人不約而同趕往精忠社區參加升旗典禮，蕭淑麗致詞時不忘稱國民黨市黨部主委蔡明顯是昔日戰友，指升旗典禮、唱國歌是展現國家認同和對國旗的尊重，及對先賢先烈的感謝；雖然國家正面臨嚴峻考驗，「這是短暫的陰霾」，終究能撥雲見日，能再創台灣新榮景、新經濟。

黃敏惠則展現主場優勢，強調國民黨創立這個國家，也曾為國家創造經濟繁榮，呼籲大家要團結，不能因個人利益、派系分化力量，呼籲大家團結，和她一起再次見證嘉市的經濟發展。支持者隨即鼓噪高喊黃敏惠凍選，還高唱「團結就是力量」，營造出高人氣。

蕭淑麗事後表示，參選人要各憑實力，沒有誰能影響誰，只有自己夠強大，才能贏得勝選；她還說，各家民調都不同，但到公園、小吃攤去問，「蕭淑麗才是第一名」。

(中國時報)

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