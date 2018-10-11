一跑入魂 熱氣球憾未升空

2018年10月11日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市商圈文化協會與嘉義市府合辦「一跑入魂，公益跑壘」活動，在導演魏德聖充當代言人站台下，10日一早的路跑活動吸引近2000人參與，下午熱氣球雖因風勢太強無法升空，但主辦單位仍讓民眾搭乘過過乾癮，魏德聖則期許「一跑入魂」未來能成為嘉市每年舉辦的傳統活動。

第1屆「一跑入魂公益跑壘」活動由商圈文化促進協會理事長暨維欣牙醫總院長邱國杰發起，嘉義市長3名選將也到場，熱血參與跑壘、跳健康操。邱國杰以《KANO》球隊成員由原住民、日本人和台灣人組成的族群融合精神，期許新市長未來也能有KANO精神，讓台灣更好、嘉義更棒，「大家一起跑出嘉義的未來」。

魏德聖全程參與活動，鼓勵民眾進球場跑壘就來自他的創意，他也感謝市府和承辦單位的努力，讓KANO的熱情不斷延續，很期盼透過KANO能讓世界看見嘉義、認識嘉義。邱國杰進一步強調，KANO是嘉市的榮耀，應該每年不間斷地將這樣的光榮傳承下去。

市長涂醒哲肯定「一跑入魂公益跑壘」是非常有意義的活動，還指棒球是台灣的國球，每個人都看過棒球比賽，但是真正跑過壘包的人卻不多。

活動除了一早路跑和嘉義高中、嘉義大學棒球友誼賽外，為感受「整個嘉義都是我的棒球場」，主辦單位還特別規畫熱氣球升空體驗，但因氣候因素，最後熱氣球並未升起，惟仍吸引大批民眾前來好奇觀看。

(中國時報)