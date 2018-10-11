2018年10月11日 04:11 中國時報 陳建仲

蔡總統今年的雙十國慶演說雖然提出「中華民國台灣」，希望以此作為團結國人的最大公約數，然而從比較蔡總統任內3次國慶演說，正好反映出民進黨政府將執政主軸放在追求國家定位上的嚴重錯誤。2年多來，不僅國家沒有因改革而偉大，反而是更混亂，沒有更好而是更困頓。尤其在爆發「促轉會東廠化」的醜劇後，國慶「台灣共好」口號聽來不僅諷刺，也是錯誤的藥方。

蔡總統在2016年的國慶演說，宣示新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》以及其他相關法律處理兩岸事務，重點強調建立具一致性、可預測且可持續的兩岸關係，維持台海現狀，並據此提出「四個不改變」。在2017年，蔡總統除重申前述原則外，重點提出要從「兌現承諾，衝刺改革，讓人民過更好的生活」、「捍衛台灣民主自由的價值跟生活方式」、「積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置」等，實現更好的台灣。

2年多來，蔡政府念茲在茲的改革不但不是陣痛，反而是民眾心中的長痛。我方不僅失去5個邦交國、瀕臨外交雪崩，對岸解放軍軍機、軍艦頻頻繞台，軍演威嚇，兩岸關係每況愈下，民進黨政府的民意支持度已然跌破泛綠的政治基本盤。因而蔡總統今年的國慶演說雖然提出要從「兌現承諾，衝刺改革」等3面向實現更好的台灣，但真正要強調的是「當前國家安全所面臨的挑戰」，要在「外交上強化價值連結」、「提升國防戰力」和「阻止外來勢力對國內進行滲透破壞」、「全球經貿戰略重整」等四個面向，整體布局國家安全。

從這個思維出發，繼續「歸責北京」必然取代為兩岸找出路的嘗試。蔡總統顯然仍未放棄「親美聯日」以對抗北京，雖然她對一度抱以厚望的「印太戰略」，改以「印太地區以及兩岸關係的複雜度，也相應升高」，輕輕帶過，但她的「外交上強化價值連結」還是令人聯想起日相安倍在2006年倡議的「自由與繁榮之弧」，旨在聯合自由民主國家以抗衡、牽制、圍堵中國與俄羅斯。但近來安倍早已不談「價值型外交」，甚至正積極與大陸修好。

其次，蔡總統顯然企圖接合美國副總統彭斯4日在華府智庫抨擊大陸滲透美國的演講，首度在文告中指控特定國家「製造散布假消息、非法竊取科技情報」、「蓄意破壞資訊安全，企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作」、「外在力量企圖單方面改變台海現狀」等，雖沒有點名，但對照她在地方輔選的談話，顯然就是衝著對岸。

不同於前2次致力推介「新南向政策」，此次縮減到只有一句「在具發展潛力的新南向國家及其他新興市場，透過多元合作，共同打造關鍵產業鏈」，顯然「新南向」已無以為繼。

此次文告沒有單獨突出兩岸關係，而是大力美化施政成績，具有濃厚的選舉色彩。雖然蔡總統提「中華民國台灣」，打出團結大旗，但放著黨產會、促轉會對國民黨清算，如何團結？蔡總統強調年金改革、轉型正義、非核家園這3項「不能走回頭路」，但這正是民進黨的3大致命傷；如果加上兩岸政策，蔡總統能髮夾彎轉成「四個走回頭路」，或許才是搶救民進黨選情的良方。（作者為資深媒體人）

(中國時報)