政策失靈 累垮外交人員

2018年10月11日 04:11 中國時報 李正修

蔡英文總統在今年國慶演說中，除了重申改革不能回頭及重振台灣經濟的老掉牙說詞外，備受外界關注的兩岸及外交政策依舊延續這兩年來的「低調不挑釁、堅定不屈服」基調，且表達絕不向中國大陸「文攻武嚇、外交打壓、傷害兩岸關係、挑戰兩岸穩定和平現狀」等作為低頭的強硬立場。

蔡總統同時呼籲對岸，「作為負責任的大國，應扮演區域和全球和平角色，而不是衝突來源」，並保證不會「讓兩岸關係陷入險境，也不會背離民意，犧牲台灣主權」，但她依然不敢藉此機會釐清兩岸關係的定位，恐怕仍無法說服北京停止兩岸的外交拉鋸戰。

國慶通篇文告維持不慍不火的蔡氏文青風格，其中明顯錯誤的說法是暗指那些希望她接受「九二共識」的國人是向中共退讓妥協，只差沒抹紅成賣台的「中共同路人」。這與民調顯示，大多數國人願意在以中華民國為依歸的「一中各表」基礎上，與大陸恢復協商接觸的看法截然不同，也難怪她的兩岸及外交政策滿意度急速下滑。

每個國家外交政策的最高指導原則都是捍衛國家主權尊嚴並維護國家利益。蔡政府用心經營台美關係，提升台美互信是正確的，然而，美國幾項友台法案能否為台灣帶來實質幫助，尤其是有效鞏固中華民國的國際地位與空間仍有待觀察。蔡政府意圖聯合美、日來對抗大陸的壓力，卻忽略美、日政府有各自的利益盤算。川普政府欲以貿易戰讓北京屈服，但在兩岸政治互信缺乏的情況下，台灣反而可能成了中國大陸反擊美國的犧牲品。民進黨一再吹噓與日本安倍政府的關係多緊密，現在卻眼睜睜地看著他與大陸眉來眼去而不敢作聲。

「將帥無能、累死三軍」最能形容蔡總統執政兩年多來的外交困境。雙十國慶大典中，前駐多明尼加大使湯繼仁驚傳昏倒，目前仍在醫院急救。多明尼加在5月1日與我斷交，外傳湯繼仁在尼國任大使期間曾因壓力過大暴瘦7公斤。6月底，我駐史瓦帝尼大使陳經銓也在任內中風病倒。倘若主政者政策正確，兩岸能和平共存，站在第一線的外交官又何需為了兩岸外交戰付出健康的代價？

馬英九政府的「外交休兵」政策讓兩岸不再進行邦交挖角戰，對外工作重返正常運作。但此政策卻曾被蔡英文批評為「外交休克」，讓外交人員不知為何而戰。如今，外交人員卻因為蔡總統錯誤的兩岸及外交政策一個個休克了！蔡政府若執意不修正兩岸政策，只怕未來會有更多的外交人員在外交戰場上倒下。可悲的是，在錯誤的政策下，即使外交人員不畏戰地打拚，也打不開我國國際空間的。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)