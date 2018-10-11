小英版走夜路吹哨壯膽

2018年10月11日 04:11 中國時報 鈕則勳

蔡總統今年在國慶演講中著墨內政的篇幅頗多，包括多元民主、非核家園、轉型正義、年金改革、前瞻基礎建設等，洋洋灑灑，似乎想盡可能地將其施政內容做一次鉅細靡遺的陳述。其中甚至點到相關執政縣市配合中央政策所達到的目標或預期規畫，例如彰化的綠電稅收、基隆輕軌、台中山手線、高雄捷運等，與其說這是篇「國慶文告」，還不如說這是蔡英文想鞏固執政及拉抬其執政縣市的「政績宣傳」或「助選宣言」，企圖挽救民進黨低迷的選情。

但蔡總統的演說沒有能團結國人及各黨派的內容論述，也沒有對因施政不佳或執政傲慢招致的民怨沸騰作道歉，政績的論述效果相當有限。

不論是就非核家園、轉型正義、年金改革、前瞻基礎建設等蔡英文所謂的政績來看，每一項都有深刻的盲點及限制，但高層似都置若罔聞，還法相莊嚴地將其當作前朝都不敢做或做不到的傲人績效。

然而路人皆知，非核家園只是希望死守民進黨的神主牌來安撫黨內特定人士及派系，就算沒有替代能源的穩健配套及年限的精算，高層也無所謂。轉型正義淪為鬥爭清算、甚至促轉會自比為「東廠」也沒關係，反正只要將國民黨打趴，能確保民進黨永續執政即可。軍公教年金改革讓特定族群被汙名化，更不是執政黨所在乎之處，誰叫他們壓根都不支持民進黨。前瞻基礎建設被批為急就章且厚此薄彼，連部會首長作為代言人所刊播的廣告影片點選率都低得可憐，又怎可能撇清選舉綁樁的疑慮。

基於此，與其藉國慶講話的內容來強迫推銷政策與政績，或為民進黨執政縣市按讚並串連造勢，講些大部分民眾多不相信的話，蔡英文還不如從另個角度切入，逆勢操作，向全台民眾謙卑道歉，或許還能讓早已遠離民進黨的淺綠或中間選民再給她一次機會。

因為首先，若能藉此重要場合鄭重向國人道歉，當然能夠強化道歉的說服力，讓民眾覺得小英或執政團隊有在深刻檢討。

其次，小英勝選當晚「謙卑、謙卑、再謙卑」的第一紙命令早已被拋諸腦後多時，執政團隊成員當然不把其當作一回事，鬥爭異己時各個氣焰囂張，但若小英願謙卑道歉，或許能讓執政團隊成員收斂氣焰及鬥性。

第三，道歉行銷遠比自吹自擂能夠創造話題，畢竟在現今社群中大量充斥對民進黨的負評時，與其假裝自信的「走夜路吹哨壯膽」，還不如深刻的自省來凸顯執政者的態度及高度，扭轉負評的可能性才高。

但即便蔡英文了解公開對民眾道歉可能是利多，但高高在上如小英者，又怎屑為之呢？或許只有年底選舉的開票結果，才能給他們深刻的教訓了。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)