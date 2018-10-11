2018年10月11日 04:11 中國時報 范博棠

高雄在綠色執政下，政黨色彩已深植在地民心，所謂「挖土三尺還是綠的」，但今年高雄市長的選舉，國民黨推出一位「外省、空降、非線上、低外貌」的候選人韓國瑜。只經過幾個月的打拚，原本不被看好的韓國瑜竟攪亂了高雄選情的一池春水，也動搖民進黨在高雄近30年長期執政的根本。

從市場行銷效應的角度觀察，「韓國瑜效應」就如同流行性行銷模式，在高雄地區掀起顛覆性的「病毒效應」模式。管理學大師麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）在所著的《引爆趨勢：小改變如何引發大流行》書中提及，在特定的流行風潮中，萬物都能在一夕之間改頭換面，這種時刻稱為「引爆點」。一旦流行病已引爆、失去平衡，一定是事出有因，可能是3大原則之一產生的，甚至是全部所產生的交乘變化。這3大原則包括：

1、少數原則：一小撮帶原者透過人脈、努力、熱情及性格掀起流行的熱潮，在特定的過程及體系內，少數才是關鍵。韓國瑜的樣態是政治圈的少數原則，以勤跑廟宇、農工商會，接地氣、土根性的性格融入南台灣人民的生活。

2、定著因素：網路媒體資訊爆炸的時代，訊息常是左耳進、右耳出，很難讓訊息停留於腦海揮之不去。有時只要簡單改變表達的方式，重新調整訊息結構，產生的衝擊就可能截然不同。韓國瑜從空降10個月觀察高雄的發展，提出口號「又老又窮」、「北漂返鄉」，既正面表列地方現象又提供解決政策的思考，加上他任北農總經理時對議員質詢的敏捷反應，讓市民對於口號及正面印象停留於腦海中定著。

3、環境力量：人類對於環境遠比表面上更為敏感，尤其在團體氛圍的從眾行為。最有名的是大樓的一片玻璃破掉，若沒人關心，很快地會有更多窗戶遭到打破。執政黨原來就容易有執政包袱，而國民黨因黨產難以支援各區選戰，反而讓韓國瑜以一碗滷肉飯、一瓶礦泉水的現象，凸顯弱對強、小對大的環境氛圍，間接獲得社會大眾較多的關注。

綜觀高雄市選舉，國民黨的候選人韓國瑜成功地運用少數原則、定著因素、環境力量創造流行性行銷模式，加上正面表述政策，形成社會正向聲量的循環擴大效果，讓民進黨高雄傳統支持者的根本信仰逐一動搖、瓦解、改變，如同病毒擴散的渲染效應鋪天蓋地、勢不可擋，也讓對手驚覺不得不如臨大敵迎戰。

如同大流行引爆一樣，只要少數關鍵種子，在不同地點、相同時間、相同環境下同時啟動，將會以極速的點、線、面效果擴散至整個社群，最後引爆大流行的現象。韓國瑜此次能囊括多少選票，大家拭目以待。（作者為中正大學企管系博士生）

(中國時報)