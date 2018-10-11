沒有中國 何來中華民國

2018年10月11日 04:11 中國時報 主筆室

蔡總統以「民主台灣照亮世界」──「台灣共好」作為今年國慶演說主題，希望以「中華民國台灣」的國家定位，團結2300萬台灣同胞。蔡總統的國慶文告對照泛綠營對「中華民國」及兩岸關係「脫意識形態」的務實轉變，台灣政局似乎出現新的蛻變氣象與機會。

事實上，《中華民國憲法》在台灣歷經7次修憲，中華民國和台灣早已是命運共同體，不容也無法切割。在憲法的連結之下，「台灣」和「中國」不能也不應該是對立，而是「一體」的關係，是在近代歷史接合中再造新生命的原動力。

蔡總統在就職演說中曾提及新政府會依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律處理兩岸事務；兩岸應在既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。蔡總統當時解釋，既有政治基礎包含1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知；中華民國現行憲政體制；兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；台灣民主原則及普遍民意。

北京當時希望蔡總統「補答」對「九二共識」的立場，蔡總統在該年的國慶演說中，重述兩岸政策的大原則，當時大陸涉台智庫負責人雖曾公開表示，中方注意到演說中提及《兩岸人民關係條例》，具有「統一概念」和「一個國家兩個地區」涵義，「有彈性的一面」，為兩岸破冰創造條件。遺憾的是，後來的發展卻造成兩岸關係直轉急下，對抗性不斷增強。

究其因，不但泛藍質疑蔡政府是借殼上市的台獨，中華民國已名存實亡；北京也認為民進黨政府推動轉型正義和去中國化政策，尤其不接受九二共識是讓台灣脫離中國的第一步。

當前兩岸及美中關係都陷入空前緊張，總統府在雙十前夕對外釋放訊息，稱蔡總統將在此次演說中清楚表明：「捍衛中華民國台灣的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，是全體台灣人民的最大公約數」，但蔡總統的實際演說採取更大的彈性，前段直稱「捍衛中華民國的永續發展」；後段鋪陳則表述「讓越來越多理念相近國家，表達對中華民國台灣的支持」、「國軍有能力捍衛中華民國台灣的主權」時，兩度提及「中華民國台灣」。

依據府方說法，今年8月薩爾瓦多斷交，蔡總統首度提到：「以中華民國台灣之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線」、「以跟中華民國台灣斷交為建交的前提，就是對我國主權的侵犯」、「中華民國台灣是現狀，是現階段最大公約數，也是台灣人民團結的基礎。」認為大陸近年步步進逼，試圖改變現狀，讓中華民國消失；此時政府應該採取主動，而「中華民國台灣」就是對中國大陸畫下紅線。

蔡政府顯然認為，雖然國內對國家定位有不同聲音，但政府要做的是建立各種聲音都能接受的基礎，凝聚台灣共識。「中華民國台灣」介於「中華民國在台灣」或「中華民國是台灣」兩者之間，應可求取現今對國家定位不同聲音的最大公約數。此次，蔡總統以「中華民國台灣」定位，希望台灣的民主也許吵吵鬧鬧，但要因中華民國台灣而團結。

蔡總統的國慶演說提及「中華民國」6次，其中2次是「中華民國台灣」，「台灣」48次，而且稱大陸「中國」，台灣應是地理概念而非國家概念，她卻時常將兩者相互置換，難免予人「偷渡獨台概念」的疑慮。然而，從民進黨中央切割喜樂島活動，禁止黨公職及九合一參選人出席或參與「全民公投反併吞大遊行」動員，與時代力量漸行漸遠；前副總統呂秀蓮也在臉書強調「中華民國就是台灣民眾最大的公約數」；足見綠營往統獨中間移動的現象。蔡總統希望用「中華民國台灣」最大公約數號召團結，用心可以理解。

面對中國崛起後的統一召喚，台灣無法置之不理，捍衛中華民國可以消弭統獨爭端和虛耗，促進台澎金馬2300萬人的團結，讓華人社會唯一的民主體制發揚光大，才有最堅實的談判籌碼爭取最佳生存發展條件。不過，「中華民國」不能只在口頭宣示，實質卻推行「去中國化」。失去中國，豈有中華民國。

(中國時報)