2018年10月11日 04:11 中國時報 主筆室

蔡英文總統發表中華民國107年國慶演說，只見口號與「自嗨」的政績，重彈的老調更顯了無新意。反倒是前多明尼加大使湯繼仁在陪同外賓致賀時昏倒，在調動葉克膜小組支援，經過3次電擊，插管、打了26支強心針急救後，總算出現生命徵象，意外竟成為國慶大典主要插曲。

湯繼仁是繼前史瓦帝尼大使中風、大阪辦事處處長自殺後，近期第3位折損的外交官。

國慶演說中，蔡英文呼籲大陸作為負責任的大國，應該在國際扮演良性角色，而非衝突來源。她也再次定調「求穩、應變、進步」，重申台灣不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓；不會讓兩岸關係陷入險境，也不會犧牲台灣主權等「四不基調」。

然而，兩岸關係急凍，大陸頻頻機艦擾台，外交烽火連天，折損邦交國也折損外交官，難道不是肇因於蔡英文迴避「九二共識」，「維持現狀」承諾跳票所致？自己跳票，又如何「求穩、應變、進步」。

馬英九政府時期，穩定的兩岸關係促成外交休兵，因而穩住了中華民國的外交情勢，卻遭到綠營譏諷是「外交休克」。民進黨執政後卻是兩岸、外交雙雙深陷泥淖，與馬政府相較可說大倒退。

蔡英文說，「國家要進步，就不能走回頭路」。但是從深澳燃煤電廠、促轉會的東廠爭議、政府出手打假新聞等等做法，算不算在走回頭路？尤其陸委會對於大陸惠台措施，包括居住證，使出各種反制措施，甚至不惜違反基本人權，難道不是正在走兩岸對抗的回頭路？

(中國時報)