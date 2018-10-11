卡瓦諾背後無聲的力量

2018年10月11日 04:11 中國時報 劉屏

卡瓦諾是美國最新的最高法院大法官。突如其來的性侵指控，差點終結他的司法生涯。歷經煎熬，最終總算參議院投票過關，讓他走馬上任。

卡瓦諾算是幸運的，儘管反對派接連出招，但終究按照法律規定行事，證明美國的法治精神。相形之下，台灣大學校長當選人管中閔，都已經通過投票了，卻迄今逾9個月不能上任，法制尚且淪為空談，更何況法治。

卡瓦諾獲得川普總統提名後，參議院司法委員會舉行了4天聽證會，口頭連同書面一共問了他1000多個問題。詢答完成後，就等投票，豈料一位大學教授福特女士出面指控卡瓦諾在36年前試圖強暴她。美國社會對大法官的道德標準要求甚嚴，遠超過總統等政治人物，而且又逢Me Too風潮，一時輿論為之沸騰，司委會只得加開一天聽證會，聽取兩造證詞。

這場加開的聽證會長達近9小時，創下少見的高收視率。兩造陳詞後，民調顯示，原本支持卡瓦諾的變得更加支持；而原本反對他的則變得更加反對。民意之所以如此對立，與其說是因為性侵疑雲，不如說是因為意識形態。因為卡瓦諾是堅定的保守派，他加入最高法院後，保守派與自由派之比成為穩定的5比4。美國的大法官是終身制，往後數十年（卡瓦諾現年53歲），不容易再出現諸如墮胎合法化、同性婚姻合法化之類的判決，也很難出現限槍、大麻合法化等判決，這個狀況是自由派絕不樂見的。

民意分歧如此，議員對立如此，許多媒體在評析時也有所取捨。例如自由派媒體引卡瓦諾昔日同學的話，證明卡瓦諾曾經醉酒，或許性侵而不記得；保守派媒體則引述心理學著名的 Donald Thompson案例，證明福特女士可能記錯人了，即常見的「錯誤記憶」。卡瓦諾為自己辯護時，音調、音量異於平常，自由派批評他過於情緒化，不適於擔任大法官；保守派則說他是捍衛一生清譽，理當如此。

參議院以50比48票通過卡瓦諾出任大法官，他的家鄉馬里蘭州，兩位參議員Chris Van Hollen及Ben Cardin都是民主黨，都投了反對票。雖然差距極微，但沒有人挑戰這個結果，因為規定即是如此。

民主政治的基礎是法治。什麼是法治？準則之一是政府與人民都要守法，沒有人可以凌駕法律之上。管中閔與另外7位學者按法令參選，台大按法令組成18人的委員會遴選。過程依法進行，結果依法產生，何以到了教育部，竟不依法聘任？人民守法，政府卻不守法，誠台灣民主之恥。

卡瓦諾的人事案最終通過，不能不提「無聲的力量」。這個力量來自各方面，其一是眾人的祈禱，為國家、為白宮及國會領袖、為當事人祈禱，還有卡瓦諾的孩子為福特女士一家人祈禱。這樣的場景很少出現在媒體上，卻是美國最重要的價值觀。其二是卡瓦諾的妻子艾希莉，當夫婿罕見地接受媒體專訪時，她陪同在旁；當夫婿在國會面對連綿不斷的炮火時，她在一旁靜靜坐著，目不轉睛地望著他；當夫婿述及內心的煎熬時，她默默地拭淚；她知道，卡瓦諾辭去教職，前途未卜，如果投票不過關，原來的上訴法院法官一職也不可能做下去，全家的經濟重擔將全落在她肩上；她的無聲，意味著準備承擔更重的責任。

壯哉，卡瓦諾之妻。加油，管中閔之妻！

(中國時報)