2018年10月11日 04:11 中國時報 葉慶元

繼大法官拒絕受理監察院的釋憲聲請後，黨產會9日宣布中影為國民黨的附隨組織，1周之內，中華民國的法治兩度遭到重挫，也讓107年的國慶蒙上陰影。

必須指出的是，中影的附隨組織案是黨產會第一次針對早已透過股權交易、已經脫離國民黨的企業，以「非相當對價」為由，認定一個目前早已與國民黨無關的私人企業仍為國民黨的附隨組織。此一作為影響交易秩序及法律安定性甚巨，故權力的行使本應格外審慎。但黨產會在短短23頁的處分書中，僅花了約5頁的篇幅就認定中影當年的股權交易並非基於相當對價，進而凍結中影118億元的資產，平均1頁價值高達23.6億元，顯然過於草率。

中影案早在103年即已由最高檢察署特偵組偵查終結，特偵組指出：「難認本件股權交易金額有何明顯低估之情事」、「不動產鑑定價格查無低估賤賣情事」。民進黨先是廢除特偵組，將本案移轉由北檢管轄，再由北檢翻案，強行起訴馬英九；接著黨產會上場，指謫14年前的中影交易案在鑑價上有疏漏，所以並非基於「相當對價」而移轉，無視過去14年來中影經營權早已兩度易手之事實，逕行認定中影仍為國民黨的附隨組織，實在荒謬。

中影早年固然是國民黨的附隨組織，但在國民黨文工會的主導下，對台灣電影的發展功不可沒。但到了90年代，中影的金字招牌早已斑駁。民國93年，配合「黨政軍退出廣電媒體」政策，國民黨將華夏投資（中影、中視及中廣的母公司）出售給中時集團的榮麗投資，中時集團余建新董事長並於94年入主中影，95年起中影屢經股權爭議，到了98年郭台強入主中影，才真正開始逐步回復電影業務。近年來，中影再度成為我國電影文化事業的重要推手。黨產會卻在國民黨早已脫離中廣營運的14年後，認定中影是國民黨的附隨組織，實在令人有時空錯置之感。

黨產會處分書指出，在14年前股權交易時，中影的交易價值約僅值31億元，在目前經營團隊的戮力經營下，中影的價值已暴漲到118億元。依據《黨產條例》，附隨組織之財產除了黨費、政黨補助費、捐贈及政治獻金外，均推定為不當黨產。試問，像中影這樣的文化事業，哪來的黨費、政黨補助費、捐贈及政治獻金？這豈不是藉機沒收中影118億元的全部財產？只因為黨產會認為14年前交易價格有低估之嫌，就可將當年的交易效力一筆勾銷？這如何能與法治國家的法律安定性原則相符？這14年間經營團隊對於中影所創造的價值，又該如何補償？

如果當初買下中影的是林榮三，黨產會還會認定中影是國民黨的附隨組織嗎？法治淪為黨治，欲加之罪，何患無辭！（作者為東吳大學法學院兼任助理教授）

(中國時報)