2018年10月11日 04:11 中國時報 卓亞雄

環境影響評估在台灣生根發芽至少已30年，多年來許多人在環境保護的領域辛苦耕耘，讓這片粗糙的土壤冒出嫩芽，然後慢慢成熟。但從深澳電廠擴建案再到觀塘天然氣第三接收站案，環評一再遭官方強硬通過，社會恐怕再也不會相信環評會議的公信力了。

或許執政者以為三接案的環評通過是他們的勝利，但國內好不容易建立起來的環境溝通認知管道就此受到摧殘，這可能是對社會更大的傷害。民眾對環境影響評估的互信基礎崩盤，這哪裡是一個天然氣接收站運作的利益就能扳平的。

政府的算盤不知是怎麼打的？大潭藻礁若是遭破壞，就會是長遠的、無法回復的狀況。尤其再加上對環評會議非官方的外部委員不尊重，更是落人口實。

環評會議的學者專家開一天會議的出席費是2500元，但開會前要研究環評報告的內容，遇有爭議可能一開就是好幾個小時，很多爭議案件更使他們面臨投票的壓力，要不是對環保的熱忱，有誰會為微薄的出席費出任委員。

行政院長賴清德及環保署長李應元也許正得意他們終於完成政策使命，讓三接案順利通過環評，不影響供電進度。但如果政府施政一再損耗民眾的信任，最後還是會因民意反彈加深對政府的不滿，結果可能是得不償失。

如今蔡政府的施政滿意度本來就低迷不振，面對環保團體和桃園當地民眾對三接案興建的質疑，中油、經濟部不努力溝通，環保署竟以官方環評委員的優勢強行表決過關，蔡政府真以為桃園民眾那麼好騙嗎？

回想1988年桃園觀音鄉反六輕的陣仗是多麼雄壯，當年台塑開給觀音鄉的設廠代價再高，觀音鄉民眾根本不談，因為家鄉就是家鄉，不是用價錢就可以換的。可如今，賴清德是用深澳燃煤電廠停建來換取三接案通過，北台灣人的肺也許可以保住，但千年藻礁可能就從此消失了。這一次，桃園民眾正準備再打一場保護家園的仗！環保團體也將在11月選舉月周周上街抗議，這就是蔡政府對環保粗暴作為的後座力。

以錢財買環境，這是20年前的粗暴作為，當年歐洲可以用錢買非洲的環境權，把大量的垃圾棄置到非洲，如今還能這樣嗎？同樣地，7600年的珍貴大潭藻礁豈只是有限的電力就可以交換的？蔡政府有什麼權力可以典當子孫的環境？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)