2018年10月11日 04:11 中國時報 呂昭隆

潛艦國造好幾千億元的預算將來怎麼監督，值得好好研究。

海軍上周在立法院答詢潛艦國造案時，說了段很有意思的話，「這案子包含國防部長官與層峰，都是只講進度不講內容，軍人一定要讓任務只許成功不許失敗，執行到現在都按照預期進度在走，也請立法院給予支持，我們不會浪費任何一毛的預算。」

這話的意思是指國防部、總統和立委都不要過問太多，就放手給海軍做，海軍一定會搞定，使命必達，而且錢都花在刀口上。潛艦國造的風險這麼高，很多裝備又不是操之在我，預算更是天文數字，不能因為海軍在立法院拍胸脯保證，就拿掉監督機制。

民主國家相信的是制度，而不是人。在潛艦國造案之前，海軍造艦案有這麼大的，勉強有3件可與之相比，即荷蘭潛艦、拉法葉艦與成功艦。這3案都做成了，但只有成功艦順利，其他兩案都有波折。

荷蘭潛艦造到一半，廠商倒了，還好有荷蘭政府背書，加上我海軍提前支付預算，幫廠商解決資金調度困境，總算挺過難關。當時還是戒嚴時代，資訊封閉，也沒有網路，消息全面封鎖，加上立委多是不需改選的「萬年立委」，很好說話，海軍才能把事情擺平。這種事如果是現在，海軍就算有5個腦袋也不夠砍的。

另一件就是拉法葉艦案，這是海軍的痛。這個購案是做成了，但弊案也如影隨形。當年參與的海軍成員每個都被翻來覆去不知查了多少遍。陳水扁擔任立委時，連開了10多次的專案會議，等到當總統，還說出「不惜動搖國本，也要查到底」的名言。

國造潛艦案的預算更甚於拉法葉與菏蘭潛艦購案，是海軍建軍史上最大金額的造艦案，現才第一階段，只編28億經費，其中，僅是一筆6億的技術顧問費，軍火界就已經開戰，殺進殺出了好幾回。明年起493億元的首艘建造預算登場，好戲還在後頭。

國造潛艦雖是極機密案，但立法院國防委員會還是可以定期召開機密會議，要求海軍專案報告預算動支與建案進度等。至於海軍要說多少，由海軍自行決定，重要的是有會議紀錄；同樣地，立委必須遵守保密協定，說出來得負法律責任。

此外，國防部也不能置身事外，這麼重大的建案，國防部一定要組一個專案小組管制，不能任由海軍自己做內控；海軍說，「這案子包含國防部長官與層峰，都是只講進度不講內容」，這不代表國防部就不必參與了。國軍重大建案，還沒有一件是由軍種主控、國防部置身事外的案例。

潛艦國造是風險很大的建案，預算更是天文數字，海軍不必一肩攬責，應讓立法院與國防部監督管制，共同承擔。

(中國時報)