《龍抬頭》、《龍逆麟》好戲連發

2018年10月11日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

大陸宮廷劇熱潮延燒，台灣本土歌仔戲也不遑多讓。由明華園總團所製作的連本戲《龍抬頭》與《龍逆麟》，向來有「東方版王子復仇記」之稱，將於10月20日、21日在台中國家歌劇院，一天演一集，接力演出，總團長陳勝福表示：「端出全本，就是要讓觀眾看得過癮，不用再經過漫長等待，一年看一集。」

連續演兩集 考驗實力

陳勝福表示，《龍抬頭》、《龍逆麟》是總編導陳勝國耗時13年構思、修整完成之作，「這10多年來，團裡的後起新秀越來越多，演起大戲來更加穩當，讓編導可以為角色加入更多元素和變化，這回一連演出兩集，也是在挑戰團隊的製作實力，要如何快速拆、裝台，還有演員的體力、對於角色的切換，都是很大的考驗。」

《龍抬頭》引用民間「龍抬頭」傳說，作為皇子的所作所為，如何影響百姓的隱喻。相傳農曆二月二日，掌管雨水的龍王抬頭，當天降下大雨，百姓就能有個豐收好年。故事中有兩位流落民間的皇子原本各自生活，但他們在續篇《龍逆麟》時，自民間回宮報仇，把皇宮鬧得天翻地覆。

隱藏版皇子 穿越現代

陳勝國表示，在《龍逆麟》出現一個隱藏版的皇子，角色設定是來自被趙氏王朝滅國後的君王李後主，這個隱藏版角色由青年軍成員陳昭賢飾演，陳勝國表示：「李後主的陰魂不散，帶著仇恨穿越千年，想要尋找何處為家，他看著兩名皇子的復仇之路，也適時地參與其中，最後他竟神奇地來到現代，帶領觀眾思考仇恨的本質。」

陳勝福表示，明年適逢明華園總團成立90周年，今年底一連串的活動，包括到新加坡演出、招牌戲碼《界牌關傳說》翻新重演、加上文學跨界作品《俠貓》，也改編成歌仔戲版本問世，以及這一連兩齣宮廷大戲《龍抬頭》、《龍逆麟》重演，「密集端出這麼多齣戲碼，都是要獻給支持我們的觀眾，感謝大家這麼多年來一直陪在我們身邊。」

(中國時報)