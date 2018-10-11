班克斯自毀《氣球女孩》 助漲畫價

2018年10月11日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

《氣球女孩》原作。（法新社）

英國知名的塗鴉藝術家班克斯的作品《氣球女孩》以超過百萬英鎊的價格成交後旋即「自毀」，藝術圈震驚至今仍餘波未平，甚至有業內人士分析，此舉反而因噱頭十足，可望帶高作品的價值。

「走著，走著，沒了……」班克斯的《氣球女孩》在倫敦蘇富比成交的幾分鐘內，作品畫布突然被暗藏其中的碎紙機絞碎，班克斯當時在自己的Instagram照片上戲謔地配文，事後更發布了視頻，展示自己祕密將碎紙機安裝在畫作內的過程，並在Instagram引用畢卡索的話：「摧毀的衝動也是一種創作的衝動」藉此抗議藝術市場。

《氣球女孩》最早是出現在倫敦一面牆上的塗鴉作品，2017年被票選為英國人最喜歡的藝術品，此次毀畫，許多拍賣界、美術館的人預測，這是讓藝術品作成為行動藝術，未來價值更高。英國布蘭德勒藝術博物館的約翰．布蘭德勒便稱班克斯是「終極宣傳藝術家」，認為藝術作品宣傳效果越好，價格越高。

怎樣的藝術作品值得高價？阿姆斯特丹大學經濟社會學教授奧拉夫．維爾修斯就曾寫下《藝術品如何定價》一書，指給藝術品定價本身便是藝術，藝術品價值也取決於藝術家的性別、年齡、名氣、作品數量及作品的大小、學術價值、創造性、稀有性等要素，例如藝術家年齡每高一歲，作品價格就會增加11歐元；女性藝術家作品價格比男性低138歐元；平均一幅油畫比水彩貴683歐元等。

然而維爾修斯指出，最主要影響作品價格的還在於投資心態，如上海知名藏家劉益謙曾在2012年以2.5億港元拍下明成化鬥彩雞缸杯，2016年又以約55億台幣購得莫迪里亞尼的《側臥的裸女》，而他曾坦言「挑最貴的買」，背後目的也被質疑與投資利潤、洗錢有關。

正因藝術品拍賣背後往往與炒作有關，班克斯此次毀畫抗議行動，也被蘇富比公開聲明，指此一事件「已是藝術世界歷史的一部分」。

(中國時報)