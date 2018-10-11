乾隆搞破壞 《富春山居》更添傳奇

2018年10月11日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

「一幅名畫是如何被捧紅的？」大陸《藝術很難嗎》系列視頻作者「意公子」近日節目，直指一幅名畫走紅的過程，與被毀不脫關係，視頻也隨著近日英國藝術家班克斯畫作自毀，而成為大陸各大網站熱播話題。

多在視頻節目中談中西藝術史的「意公子」，近日以《富春山居》圖為例，指其收藏歷程儼然「愛到極至是種毀滅」，當畫從文人手中轉至富商，吳之矩、吳問卿父子手上，此畫便拚命被蓋章，甚至吳問卿過世前決定把《富春山居》圖作為陪葬品丟入火爐。意公子打趣：「簡直是像現代人為身後好過，燒個毫宅、寶馬（BMW）。」

《富春山居》圖經焚而斷成一大一小兩段，原卷首小段被稱為〈剩山卷〉，後長段被稱為〈無用師卷〉，「我大清朝自認為最有文化的乾隆皇帝更要藉此彰顯自己的品味」積極向民間收購來的《富春山居圖．子明卷》被他視之為真跡，意公子便調侃：「乾隆最會的便是破壞，在畫卷空白處大大小小的評語加上蓋章，畫的結構韻味全破壞了。」但也指出，正因為這樣被燒被錯判乃至被題字，畫是毀了，卻增添了傳奇色彩而成為聲名大噪的傳世之作。

而真跡《富春山居圖．無用師卷》被乾隆判定是假而被打入冷宮，僅有「大臣梁詩正奉勅敬書乾隆御識」題字，直到上世紀30年代，被有「國眼」、「徐半尺」的鑑賞家徐邦達發現實為真品，意公子感嘆真品反而留下原來留白面貌。

(中國時報)