小S《花花萬物》犀利再現

2018年10月11日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

大S（中）在節目中遭小S（左）與蔡康永毒舌，差點招架不住。

小S與蔡康永攜手主持的《真相吧！花花萬物》，21日起在中天播出，《康熙來了》原班人馬暌違2年強勢回歸，小S不改嗆辣本色，犀利的問題讓大來賓們坐立難安。

日前錄影時，小S對著林志玲問：「沒對象妳有想過是妳自己的問題嗎？」也曾看著大S說：「她在我心裡肥胖度不斷的增加！」、「她是個黑的胖子！」讓大S氣得差點在錄影途中「走人」，小S甚至當場爆料：「大S以前就喜歡交比她醜的女生當好朋友，這樣她就可以成為那個族群裡的佼佼者。」言論麻辣。

錄影大發戲癮

愛演的小S也在節目中大發戲癮，除了跟男神林更新上演出分手戲碼，逼迫林更新想盡辦法挽回她；後又跟歐陽娜娜、宋祖兒演出經典表情包「你清醒一點」的母女戲碼，重現歐陽娜娜在節目上想喚醒母親面對現實、崩潰吶喊的激動神情，小S浮誇的演技逗樂來賓。

《真相吧！花花萬物》每集都邀大咖藝人，帶領觀眾重新回味當年《康熙》的魅力，製作人B2表示：「不擔心節目會被說像《康熙》，因為他們站在一起的組合就是《康熙》。」

小S日前趁周末好天氣，帶女兒到公園與朋友野餐，而友人把出遊野餐照Po到臉書，沒想到小S看到照片中的自己，完全模糊沒有對到焦，她怒氣沖沖在臉書回嗆：「當了明星之後拍了最不受尊重的2張照片！拍照者是個自戀的臭Gay，祝你這輩子只能靠吃香蕉填補空虛！」直率回應讓網友笑翻。

(中國時報)